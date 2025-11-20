Deși nu pare mare lucru dacă întâi hrănești câinele și apoi îl scoți la plimbare sau invers, medicii veterinari spun că ordinea contează. De aceea, în acest articol, îți arătăm ce a avut de spus medicul veterinar american Amy Fox.

De ce este rutina importantă

Sunt mai multe motive care fac ca rutina să fie importantă pentru câine. Hrănirea și plimbarea reprezintă cele două evenimente majore din ziua prietenului tău, precizează The Spruce Pets.

„Elaborarea unei strategii pentru programul de plimbare și hrănire al câinelui tău este important pentru crearea unei rutine consistente”, adaugă Fox. Rutina este importantă mai ales dacă ești în perioada în care îți dresezi câinele sau dacă acesta are o condiție medicală care afectează digestia.

Când să hrănești câinele în funcție de vârstă

Unele principii în ceea ce privește hrănirea și plimbarea câinelui se aplică tuturor, dar sunt unele situații specifice pe care trebuie să le iei în considerare. Acestea au legătură cu vârsta, sau mai exact cu perioada vieții.

Când hrănești puii de câine

Atunci când vine vorba despre nevoile fiziologice, puii sunt în faza de învățare. De aceea este mai bine să aibă mai multe ieșiri.

„Deseori, au nevoie de ocazii pentru a-și face nevoile înainte și după ce mănâncă. De asemenea, acesta este și primul lucru pe care trebuie să-l facă de dimineață sau după o perioadă în care au stat singuri”, precizează Fox. „În aceste cazuri, va trebui să-l scoți pentru a preveni accidentele”, a adăugat aceasta.

După ultima masă a zilei, este bine să-l mai scoți o dată sau de preferat de două ori, înainte de culcare.

Când hrănești câinii adulți

Aceștia nu au nevoie de atât de multe plimbări și ieșiri, dar tot este necesar să iei în considerare anumite lucruri. „Cei mai mulți câini adulți trebuie să-și facă nevoile de dimineață, înainte să mănânce, și seara dacă au stat singuri câteva ore sau mai mult”, a menționat Fox.

Unii câini pot refuza mâncarea înainte de a-și face nevoile, iar aceasta este cea mai bună și sigură abordare.

Plimbări scurte sau sesiuni de exerciții fizice

Înainte să schimbi complet rutina câinelui, Fox susține că este important să ai în vedere că activitatea intensă după sau înaintea hrănirii este riscantă.

„O plimbare scurtă pentru a-și face nevoile este bună înainte sau după hrănire, dar activitățile fizice mai lungi și mai intense nu trebuie făcute în apropierea perioadei de mâncare”, a conchis medicul.

