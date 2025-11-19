O nouă cercetare realizată de The Farmer’s Dog, un brand cunoscut pentru rețetele sale proaspete și de calitate umană pentru câini, scoate la lumină un aspect ignorat adesea de mulți proprietari: mâncarea proaspătă poate hidrata câinii mult mai eficient decât hrana uscată.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Potrivit studiului, câinii hrăniți cu rețetele fresh ale companiei au consumat mult mai multă apă totală pe zi (522,5 g) comparativ cu cei care au primit doar mâncare uscată (434,1 g). Cercetarea este printre primele care măsoară direct aportul total de apă la câini, nu doar cantitatea băută din bol, notează International Pet Food.

Hrana proaspătă = mai multă apă, direct din farfurie

Un detaliu interesant este faptul că animalele din grupul hrănit cu mâncare proaspătă și-au luat cea mai mare parte a hidratării direct din hrană. De fapt, acești câini au depășit necesarul zilnic de apă cu aproximativ 40%, fără să fie nevoiți să bea suplimentar din bol. În schimb, câinii hrăniți cu mâncare uscată au compensat lipsa de umiditate consumând mai multă apă separat.

„De-a lungul evoluției, câinii au mâncat alimente bogate în umiditate. Trecerea la diete uscate este relativ recentă”, explică Jonathan Regev, cofondator și CEO al The Farmer’s Dog.

Beneficii pentru sănătatea urinară pe termen lung

Pe lângă hidratare, studiul a evaluat și impactul asupra sănătății urinare. Rezultatele au arătat că animalele hrănite cu rețetele proaspete ale companiei au menținut valori în limitele recomandate pentru prevenirea formării pietrelor urinare, un aspect important pentru bunăstarea câinilor, în special a celor predispuși la astfel de probleme.

Dr. Joseph Wakshlag, DVM, PhD, DACVIM (Nutriție), unul dintre nutriționiștii veterinari implicați în cercetare, a declarat: „Acestea sunt primele seturi de date care cuantifică aportul total de apă provenit din hrana proaspătă. Rezultatele confirmă ceea ce mulți dintre noi bănuiam de mult timp: umiditatea din hrană influențează direct nivelul de hidratare al câinilor.”

De ce ar trebui să ținem cont de asta ca proprietari de animale

În ultimii ani, tot mai multe studii susțin beneficiile dietelor minim procesate și de calitate umană pentru animale. Noul raport întărește această tendință și subliniază investiția de peste 10 milioane de dolari pe care The Farmer’s Dog o face continuu în cercetarea nutrițională veterinară.

Mesajul pentru proprietari este clar: hidratarea unui câine nu depinde doar de câtă apă bea, ci și de ce fel de hrană primește. Dacă mesele sunt bogate în umiditate și ingrediente naturale, corpul câinelui este mai bine susținut, iar riscul de probleme urinare poate scădea.