În Thailanda, gustările pentru animale pe bază de rechin câștigă tot mai mult teren, dar această tendință ridică semne de întrebare serioase pentru conservarea speciilor. Cercetătorii de la King Mongkut’s Institute of Technology din Bangkok au analizat această industrie și au descoperit că produsele pe bază de cartilaj de rechin și rechin uscat conțin opt specii diferite de rechin, multe dintre ele aflate sub amenințare sau reglementate prin comerțul internațional, notează Pet Food Industry.

„Rezultatele subliniază necesitatea de a întări monitorizarea și aplicarea reglementărilor pentru rechinii listați în CITES, de a îmbunătăți trasabilitatea și transparența lanțului de aprovizionare și de a reglementa piața online pentru gustările pentru animale pe bază de rechin”, notează cercetătorii în studiul lor publicat în jurnalul Biological Conservation.

Ce au descoperit cercetătorii

Analiza a inclus 150 de produse din cartilaj de rechin și 60 de rechini întregi uscați, împreună cu o cercetare a pieței online. Din produsele din cartilaj, 91% au putut fi identificate la nivel de specie, iar cele mai frecvente au fost:

Rechinul bambus cu dungi maro ( Chiloscyllium punctatum )

Rechinul australian cu pete negre ( Carcharhinus coatesi )

Aceste două specii reprezintă 63,2% din probele analizate. Mai mult, 61,8% din toate speciile identificate sunt clasificate ca „aproape amenințate” de Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii (IUCN), 0,7% ca „pe cale de dispariție” și 5,2% ca „vulnerabile”. În plus, 67,7% dintre ele se află în Anexa II CITES, ceea ce înseamnă că comerțul internațional este reglementat.

Toate produsele de rechin întreg uscat analizate au fost identificate ca rechinu Pacific spadenose (Scoliodon macrorhynchos), clasificat ca „aproape amenințat” și inclus în Anexa II CITES.

Gustările din rechin în comerțul online

În magazinele online, produsele din cartilaj depășesc ca număr pe cele din rechin întreg uscat (62–65% vs. 35–38% din magazine). Numărul vânzătorilor online a crescut de la 122 la începutul lui 2024 la 149 la mijlocul lui 2025. De asemenea, volumul vânzărilor a crescut în majoritatea magazinelor active (75% pentru cartilaj, 96% pentru rechin întreg). Această creștere indică o cerere în creștere pentru gustările din rechin și un potențial impact asupra populațiilor de rechini dacă aprovizionarea nu este gestionată responsabil.

Cercetătorii au observat că nu există o corelație între preț și volum de vânzări, sugerând că consumatorii percep rechinul ca ingredient funcțional pentru sănătatea animalelor lor de companie. Totodată, majoritatea gustărilor nu oferă informații despre specie, proveniență, producător sau locul capturii.

De ce contează CITES și IUCN

CITES (Convenția privind comerțul internațional cu specii pe cale de dispariție) reglementează comerțul internațional pentru a proteja speciile sălbatice. Speciile sunt grupate în anexe: Anexa I: Specii amenințate cu dispariția; comerțul comercial este interzis. Anexa II: Specii care ar putea deveni amenințate dacă comerțul nu este reglementat; exportul este permis cu autorizație. Anexa III: Specii protejate într-o țară care solicită ajutor internațional.

IUCN Red List oferă evaluarea globală a stării de conservare a speciilor, de la „Lipsă de îngrijorare” până la „Disparută”. Aceasta ajută guvernele și ONG-urile să prioritizeze protecția, dar nu reglementează comerțul – acest rol revine CITES și legislației naționale.

Gustările pentru animale din rechin devin tot mai populare, însă majoritatea produselor implică specii protejate sau aflate sub supraveghere internațională. Creșterea vânzărilor online, lipsa trasabilității și disponibilitatea pe piață ridică riscuri pentru populațiile de rechini și pentru lanțul de aprovizionare al hranei pentru animale în Asia de Sud-Est.