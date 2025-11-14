Sănătatea este liantul care unește principalele tendințe în hrana pentru animale și cele mai populare trenduri alimentare pentru oameni în 2026, arată sondajele de consum.

Trăim într-o eră a prevenirii și gestionării sănătății, iar proprietarii de animale consideră nutriția ca fundament al stării de bine și sănătății prietenilor lor necuvântători. „Sănătatea este acum piatra de temelie a segmentului premium”, spune Sahiba Puri, global insight manager pentru pet care la Euromonitor International, în cadrul Petfood Forum Asia 2025.

Iar sănătatea și bunăstarea sunt atât de importante pentru proprietari, încât caracteristicile funcționale ale produselor pentru animale au ajuns să fie prezente în toate categoriile și gamele de preț. Aceasta se aplică atât la nivel global, cât și în piețele emergente din Asia-Pacific, care au fost focusul prezentării lui Puri, notează Pet Food Industry.

„Sănătos”, printre principalele cinci caracteristici ale hranei pentru animale

Conform datelor Euromonitor, primele cinci atribute ale hranei pentru animale la nivel global au un „aura sănătății”, chiar dacă nu toate sunt funcționale. „Natural” și „sănătos” conduc clasamentul, urmate de „fără cereale”, „bogat în proteine” și „bună sursă de vitamine”.

Aceste tendințe au rămas relativ stabile în ultimii ani, probabil pentru că proprietarii de animale s-au obișnuit cu ele și cu produsele respective și apreciază modul în care acestea răspund nevoilor animalelor, care se schimbă în timp. Spre exemplu, mulți câini și pisici adoptați ca pui în perioada pandemiei COVID-19 au acum 5–6 ani și se apropie de etapa geriatrică, ceea ce creează cerere pentru diete adaptate vârstei.

În plus, proprietarii vor să își prelungească viața animalelor și caută dovezi că hrana chiar face ce promite: certificări, studii științifice și rezultate palpabile. Încrederea este esențială, iar eficacitatea produselor este cheia pentru fidelizarea unui brand. „Nu folosi aceste beneficii doar ca un element de marketing, ci ca un avantaj real și durabil”, subliniază Puri.

Contextul: propria sănătate a consumatorilor

Proprietarii de animale își aleg hrana și în funcție de experiența lor personală cu nutriția și sănătatea. Într-un sondaj global realizat în ianuarie 2025 pe peste 4.000 de consumatori, mai mulți proprietari decât ne-proprietari au spus că acordă atenție proprietăților sănătoase și nutriționale atunci când cumpără alimente. Această diferență a fost deosebit de vizibilă în Asia-Pacific, unde proprietarii au depășit ne-proprietarii cu aproape 10 puncte procentuale.

Această atenție sporită asupra sănătății se regăsește și în lista „Top 10 tendințe alimentare și băuturi 2026” a Innova Market Insights. Primele două tendințe, „proteine puternice” și „hub pentru sănătatea digestivă”, vizează sănătatea fizică, în timp ce trendul opt, „echilibrul mental”, se referă la sănătatea emoțională și mentală.

5 tendințe alimentare umane pentru 2026 cu legături în hrana pentru animale

Proteine puternice

Proteinele rămân un „motor al bunăstării” atât pentru oameni, cât și pentru animale. În rândul consumatorilor umani, 60% din cei chestionați în 11 țări caută să includă mai multe proteine în dietă. În hrana pentru animale, „bogat în proteine” se află pe locul trei în topul Euromonitor. Totuși, nu e suficient să pui doar cuvântul pe etichetă — proteina trebuie să aibă o funcție clară și care să poată fi demonstrată.

Sănătatea digestivă

Dacă topurile Euromonitor ar include mai multe poziții, sănătatea digestivă ar fi cu siguranță prezentă. Oamenii recunosc intestinul ca „poarta către sănătatea holistică”: 59% consideră că sănătatea intestinală influențează întregul corp, iar 44% spun că îmbunătățind digestia, observă efecte și asupra pielii, energiei și imunității.

Produse vegetale autentice

Tendința „plant-based” nu mai e doar despre a imita proteinele animale, ci despre beneficiile nutriționale proprii ale proteinelor vegetale naturale. Aproape două treimi dintre consumatori consideră că produsele vegetale trebuie să fie independente, nu doar substituenți.

Valoare și accesibilitate

Produsele trebuie să ofere raport calitate-preț și să fie accesibile, mai ales în contextul economic actual. Mulți consumatori caută modalități de a-și hrăni animalele fără să facă compromisuri, ceea ce stimulează creșterea produselor private-label, inclusiv în hrana pentru animale.

Alegeri justificate

Chiar dacă prețul contează, sustenabilitatea rămâne un criteriu important. Consumatorii aleg produsele eco-friendly care oferă beneficii concrete: susțin fermierii locali, protejează mediul sau au ambalaje sustenabile. Uneori, sunt dispuși să plătească mai mult pentru astfel de produse.