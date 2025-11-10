Piața hranei pentru animale din Asia cunoaște o explozie fără precedent și atrage tot mai mult interes la nivel global. Potrivit datelor Euromonitor International, în 2025, sectorul de îngrijire și hrană pentru animale din Asia-Pacific a atins deja valoarea de 30 de miliarde de dolari, ceea ce face din regiune a treia cea mai mare piață din lume.

Deși este de trei ori mai mică decât piața nord-americană, Asia-Pacific are cea mai rapidă creștere dintre piețele emergente. Iar hrana pentru animale reprezintă cea mai mare parte a acestei industrii – peste 20 de miliarde de dolari, notează Pet Food Industry.

Asia crește, dar ritmul începe să se stabilizeze

La conferința Petfood Forum Asia 2025, desfășurată la Bangkok, Sahiba Puri, expert Euromonitor în piața de pet care, a explicat că deși ritmul de creștere începe să se tempereze (aproximativ 3% anual până în 2030), regiunea rămâne una dintre cele mai dinamice din lume.

Principalul motiv al încetinirii vine din China, care domină piața regională, dar unde creșterea a scăzut. În schimb, țări precum India și Thailanda vin tare din urmă. India, în special, este o piață uriașă neexplorată – doar 3-4% dintre câinii și pisicile de acolo consumă hrană comercială.

Premiumizarea – cât de mult sunt dispuși proprietarii să plătească

Unul dintre cele mai vizibile trenduri este premiumizarea. Tot mai mulți proprietari își consideră animalele parte din familie – în Asia, peste 68% spun acest lucru – însă există o limită în ceea ce privește cât sunt dispuși să plătească.

Datele Euromonitor arată că în Asia de Sud-Est, mărcile economice domină încă piața, dar produsele premium câștigă teren. În China, segmentul mediu este cel mai stabil, iar în Japonia, chiar și piața premium începe să scadă ușor.

„Premiumizarea vine cu un cost: pe măsură ce prețurile cresc, volumul vânzărilor scade”, explică Puri. Soluția? Crearea unei game de produse „premium accesibile”, care să ofere calitate superioară la prețuri rezonabile.

Sănătatea preventivă – noul focus al pieței

O altă tendință puternică este interesul tot mai mare pentru sănătatea preventivă a animalelor. Proprietarii devin mai atenți la nutriție, ingrediente funcționale și beneficii concrete pentru sănătatea câinilor și pisicilor. Brandurile care pot oferi inovații în zona de hrană funcțională, suplimente naturale sau formule adaptate nevoilor medicale au un avantaj clar.

Schimbarea canalelor de vânzare: online-ul domină, dar magazinele fizice rezistă

Comerțul online continuă să crească spectaculos, însă magazinele fizice de specialitate își păstrează relevanța prin experiențe unice. În Asia, multe pet shop-uri devin adevărate spații comunitare pentru iubitorii de animale.

Un exemplu fascinant vine din Singapore: retailerul Heads Up for Tails oferă nu doar un spațiu de cumpărături, ci și o cafenea pet-friendly și o zonă cu piscină pentru câini și oameni, unde animalele se pot juca sau face terapie acvatică alături de stăpânii lor.

Tehnologia și AI-ul intră în joc

Ultima mare tendință este integrarea inteligenței artificiale în îngrijirea animalelor. De la recomandări personalizate pentru dietă, până la aplicații care monitorizează sănătatea animalului, AI-ul devine un aliat de încredere pentru proprietarii moderni.