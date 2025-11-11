De câte ori trebuie să mănânce pisica pentru a rămâne suplă, energică și protejată de afecțiuni periculoase. Porția corectă de hrană în funcție de greutate

Pisica nu poate mânca orice, de aceea alegerea hranei potrivite este importantă dacă vrei să crească sănătoasă, puternică și fericită. Și cantitatea de mâncare pe care i-o oferi pisicii este esențială pentru a o împiedica să devină supraponderală sau, dimpotrivă, subnutrită, mai ales dacă este sterilizată.

În general, felinele nu mănâncă mai mult decât necesarul, deoarece sunt mai independente decât câinii, dar trebuie să le monitorizezi cantitatea de mâncare. Cantitatea și frecvența meselor depind de vârsta, greutatea și preferințele pisicii tale, scrie College of Veterinary Medicine.

De câte ori ar trebui să mănânce pisica și alimentele interzise în dieta sa

Este indicat să-i oferi pisicii o cantitate potrivită de hrană, la intervale de timp adecvate. Însă, acest lucru este destul de complicat deoarece nevoile nutriționale variază de la o pisică la alta. Există totuși câteva puncte cheie pe care ar trebui să le respecți când vrei să-ți hrănești animalul de companie:

1. Ține cont de cantitățile scrise pe conserve și pungile cu hrană uscată.

2. Monitorizează-i greutatea, cântărind pisica la fiecare două luni pentru a-i ajusta rația recomandată.

3. Împarte-i mâncarea în două porții pe zi, la anumite ore. Cere sfatul medicului veterinar despre greutatea ideală a animalului tău de companie, deoarece acest lucru îi va prelungi viața.

4. Odată cu înaintarea în vârstă, trebuie să îi schimbi tipul de hrană. Întreabă medicul veterinar care este cea mai bună hrană în funcție de vârsta pisicii. Schimbarea trebuie făcută treptat (pe o perioadă de 7 zile). Reține că există mai multe tipuri de mâncare pentru pisici, așa că cere ajutorul specialistului despre cea mai bună hrană în funcție de starea de sănătate a felinei.

Cantitatea ideală de mâncare pentru pisici

Citește cu atenție eticheta conservei sau a pliculețului cu mâncare. Ține cont că, după ce pisica ajunge la maturitate, cantitatea de hrană oferită se stabilește în funcție de greutatea ei. Indicațiile generale pentru porția de mâncare zilnică sunt următoarele:

Pisica adultă cântărește 4 kg, ar trebui să îi dai între 200 și 250 g;

Are 5 kg – între 250 și 300 g;

Cântărește 6 kg – trebuie să îi dai între 290 și 330 g;

Are o greutate de 7 kg – între 310 și 375 g;

Cântărește 8 kg – între 340 și 410 g;

Are 9 kg – între 390 și 460 g;

Cântărește peste 10 kg – între 410 și 570 g.

Ce este bine să mănânce pisica

Cea mai bună hrană pentru pisici este cea premium sau super premium, datorită conținutului de nutrienți necesari pentru o creștere armonioasă. De asemenea, felinele pot mânca morcov, măr, bucăți de carne de pui și vită, curcan sau pește, gătite anterior sau congelate câteva ore pentru a elimina posibilele bacterii.

Alimente care le fac rău

Pisicile nu au voie resturi de alimente, concentrate de calitate scăzută sau produse precum ciocolată, cârnați, nuci, fiindcă sunt toxice pentru ele.

Consecințele excesului sau deficitului de mâncare

Excesul sau deficitul de hrană cauzează obezitate sau malnutriție, boli care le afectează pisicilor calitatea vieții. Unele dintre afecțiunile periculoase sunt diabetul, gastrita sau cardiovasculare. Așadar, ai mare grijă cum îți alimentezo pisica și ce fel de hrană îi oferi.