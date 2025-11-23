În tot mai multe colțuri ale lumii, autoritățile iau în calcul reguli mai stricte pentru deținerea animalelor de companie. Ideea licențelor obligatorii – sau a revenirii la acestea – împarte opinia publică în două tabere: unii cred că ar ajuta la o mai bună protecție a animalelor și la responsabilizarea stăpânilor, în timp ce alții consideră că ar însemna doar costuri suplimentare, fără beneficii reale, notează GlobalPETS.

Marea Britanie: majoritatea susține reintroducerea licențelor

În Marea Britanie, discuțiile despre licențele pentru câini au revenit în prim-plan. Un sondaj YouGov arată că peste jumătate dintre britanici (54%) susțin reintroducerea licenței obligatorii pentru toate rasele de câini. Alte 31% consideră că licența ar trebui să existe doar pentru anumite rase.

Doar 8% dintre participanți cred că un câine ar trebui să poată fi deținut fără nicio licență.

Surprinzător este faptul că și printre stăpânii de câini susținerea este ridicată: 45% sunt de acord cu o licență pentru toate rasele, iar 38% ar prefera reguli diferite în funcție de rasă.

Licențele au fost obligatorii până în 1988 în Anglia, Scoția și Țara Galilor, iar în Irlanda de Nord încă există — costă doar 12,50 lire pe an.

Tinerii sunt mult mai reticenți

Sondajul arată o diferență clară între generații: doar 22% dintre tinerii între 18 și 24 de ani susțin o licență universală, comparativ cu 72% dintre cei de peste 65 de ani. Tinerii ar prefera mai degrabă licențe doar pentru anumite rase sau chiar lipsa totală a lor.

Percepția asupra raselor de câini: unele sunt considerate mai periculoase

Aproximativ 64% dintre britanici cred că anumite rase sunt în mod natural mai periculoase decât altele. Iar aici intervine subiectul fierbinte: American XL Bully.

Doar 5% cred că această rasă ar trebui deținută fără licență.

53% consideră că ar trebui interzisă complet .

38% sunt de acord cu deținerea doar pe bază de licență.

Vârstnicii susțin în proporție mult mai mare interzicerea completă, în timp ce tinerii sunt mai permisivi.

XL Bully a atras atenția după ce a fost implicat în tot mai multe atacuri grave în perioada post-pandemie. Din 2023, rasa a fost adăugată pe lista câinilor periculoși din Anglia și Țara Galilor, iar stăpânii au nevoie de un certificat special pentru a o păstra.

Pentru rase populare precum Labrador sau Corgi, aproape jumătate dintre respondenți cred că nu este nevoie de licență, însă baza rămâne împărțită: 49% – 51% cred că licența tot ar trebui necesară.

Interesant este că britanicii consideră XL Bully un animal de companie mai puțin potrivit decât șerpii sau tarantulele.

Ce alte animale ar trebui licențiate

Rezultatele sondajului sunt surprinzătoare:

Arici : 62% cred că nu ar trebui ținuți ca animale de companie.

Vulpi : 78% consideră că trebuie lăsate în mediul lor natural.

Cai : 66% ar impune licență.

Șerpi : 53% cred că ar trebui licență.

În schimb, păsările exotice sau animalele mici sunt percepute ca mai „sigure”:

Papagali : părerile sunt împărțite — 40% pentru licență, 41% împotrivă.

Pisici : 64% cred că nu trebuie licență.

Pești, hamsteri, iepuri : 77% – 79% spun că nu e nevoie de licențiere.

Pentru găini și țestoase, jumătate dintre respondenți cred că nu e necesară o licență, în timp ce o treime consideră contrariul.

America de Nord: licențe obligatorii pentru câini și pisici

În Ciudad de México, aproape 300.000 de animale de companie sunt înregistrate oficial în registrul guvernamental RUAC. Înregistrarea a devenit obligatorie și are rolul de a ajuta la protecția animalelor, la prevenirea abandonului și la elaborarea unor politici eficiente pentru bunăstarea animalelor.

În Sacramento (California), licența este obligatorie pentru câini și pisici, iar taxele sunt variabile:

15 dolari licența standard,

10 dolari pentru seniori,

50 de dolari pentru câinii necastrați.

Există și o penalizare de 25 de dolari pentru reînnoirea întârziată.

Un avantaj important al licenței: dacă animalul se pierde, perioada în care poate fi recuperat de stăpân crește de la 3 la 17 zile, dacă există licență sau microcip.

India introduce noi reguli pentru stăpânii de câini

În orașul Howrah, licențele pentru câinii de rasă mixtă și rase străine au devenit obligatorii începând cu luna septembrie. Autoritățile vor să reducă riscul de răspândire a rabiei și să întărească regulile privind bunăstarea animalelor.

Pentru a obține licența, fiecare câine trebuie să aibă un certificat valabil de vaccinare antirabică. Taxa anuală este de doar 150 de rupii (aproximativ 1,80 dolari).