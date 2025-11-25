Calendarul de advent a depășit deja stadiul de simplă cutie din carton cu bomboane ascunse în spatele unor ferestre numerotate. Astăzi, acest calendar cu surprize a devenit un obiect decorativ și o experiență în sine, iar producătorii se întrec și transformă acest ritual într-o serie de mici bucurii adaptate celor mai diverse pasiuni, fie că vorbim despre produse cosmetice, de grădinărit, sau chiar de știință, jocuri și îngrjirea animalelor de companie, potrivit AP News.

Familiile cu animale de companie pot opta pentru calendare care conțin mici delicii sau jucării pentru câini și pisici. Concret, pentru că necuvântătoarele sunt considerate membri ai familiei în multe gospodării, au acum propriile lor calendare festive, gândite pentru a transforma fiecare zi a lunii decembrie într-un moment entuziast.

De ce sunt atât de populare

Aceste calendare nu sunt doar un moft sezonier, ci și o modalitate de a consolida relația om–animal. Rutina zilnică devine astfel mai distractivă, atât pentru proprietar, cât și pentru animăluț. Cu alte cuvinte, momentul deschiderii „ferestrei” zilnice construiește un ritual comun, iar jucăriile sau recompensele oferite stimulează atât activitatea fizică, cât și pe cea mentală.

De asemenea, produsele incluse sunt adesea porționate atent, evitând excesele alimentare, iar jucăriile din calendare pot fi folosite mult timp după încheierea sărbătorilor.Chiar și organizațiile dedicate bunăstării animalelor încurajează această tendință, subliniind că micile momente de interacțiune zilnică pot avea efecte pozitive asupra comportamentului și stării emoționale a animalului.

Marii producători s-au adaptat

Producătorii și lanțurile de magazine au profitat de tendințe și au inclus în oferta lor astfel de calendare cu surprize.

De exemplu, în SUA, Petco are calendarul „Merry Makings” pentru pisici, cu 12 zile de surprize cu iarbă-mâței și jucării ascunse în spatele ușițelor unei căsuțe drăguțe. Există și unul pentru câini, cu biscuiți, gustări de ros și jucării mici de pluș.

Producătorul de gustări pentru câini Bocce’s Bakery, cu sediul în New York, oferă un calendar de 12 zile care conține recompensele fără grâu, porumb sau soia, realizate cu ingrediente precum unt de arahide, banane și năut.

De asemenea, un calendar pentru pisici de la Trader Joe’s include gustări din cartof dulce și somon, în timp ce versiunea pentru câini este dedicată preparatelor din pui.