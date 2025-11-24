Un nou studiu amplu realizat de Dog Aging Project, în colaborare cu experți de la Texas A&M University, arată că majoritatea dietelor gătite acasă pentru câini nu îndeplinesc cerințele nutriționale de bază. Concluziile ridică semne serioase de întrebare în contextul în care tot mai mulți proprietari aleg să prepare hrana animalelor în propria bucătărie.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Doar 6% dintre rețetele analizate aveau potențialul de a fi complete

Studiul, publicat în American Journal of Veterinary Research, a evaluat 1.726 de rețete de hrană homemade pentru câini, descrise în detaliu de stăpânii a peste 50.000 de câini înscriși în proiect, notează Pet Food Industry.

Rezultatele sunt îngrijorătoare:

„Am descoperit că doar 6% dintre dietele făcute acasă aveau potențialul de a fi complete din punct de vedere nutrițional”, a declarat Dr. Janice O’Brien, cercetător la Virginia-Maryland College of Veterinary Medicine (Virginia Tech).

Ea subliniază și că procentul real ar putea fi chiar mai mic, deoarece studiul nu includea cantitățile exacte ale ingredientelor folosite.

Pentru evaluare, cercetătorii au folosit Balance It, un instrument online care verifică formulele conform recomandărilor FDA și AAFCO privind hrana pentru câini.

De ce sunt rețetele gătite acasă atât de greu de echilibrat?

Specialiștii explică faptul că o dietă completă pentru câini trebuie să respecte un raport strict de nutrienți, iar orice abatere poate crea dezechilibre serioase. Printre problemele cel mai des observate:

Înlocuirea ingredientelor esențiale

Mulți proprietari consideră că anumite ingrediente sunt „opționale”. În realitate, chiar și o simplă schimbare – cum ar fi folosirea unui alt ulei – poate modifica profilul nutrițional al rețetei.

Lipsa suplimentelor obligatorii

Un exemplu frecvent este absența calciului, care poate afecta sănătatea oaselor și a rinichilor. Calciul și fosforul trebuie să fie într-un raport corect, altfel apar probleme structurale și metabolice.

Riscul ingredientelor toxice

Chiar dacă sunt naturale sau „hrănitoare” pentru oameni, unele alimente sunt periculoase pentru câini.

Strugurii sunt toxici.



Oasele întregi pot produce fragmente ascuțite care ajung în stomac și pot provoca perforații.



Riscuri majore pentru câinii cu afecțiuni existente

Câinii cu boli renale, probleme digestive, afecțiuni cardiace sau alergii sunt deosebit de vulnerabili. O dietă incompletă sau dezechilibrată poate agrava simptomele și poate duce la complicații severe.

Ce recomandă nutriționiștii veterinari

Dacă un proprietar dorește să pregătească în continuare hrana câinelui acasă, specialiștii recomandă câteva reguli clare:

Consultați un medic veterinar pentru a înțelege nevoile specifice ale câinelui



Lucrați cu un nutriționist veterinar certificat , care poate formula rețete precise.



Respectați rețeta exact , fără substituții sau omiterea suplimentelor



Trimiteți mostre la laboratoare specializate dacă dieta este folosită pe termen lung.



În final, studiul subliniază un aspect important: bunele intenții nu sunt suficiente atunci când vine vorba de nutriția câinilor. O dietă gătită acasă poate fi sigură și completă doar atunci când este creată și verificată de profesioniști.