Cum se transformă transportul aerian al animalelor de companie: Noi reguli, noi destinații, mai mult confort pentru câini și pisici

Transportul aerian al animalelor de companie trece printr-o adevărată revoluție la nivel global. Guvernele, companiile aeriene și preferințele stăpânilor rescriu regulile după care câinii și pisicile pot zbura. Tot mai multe zboruri devin pet-friendly, iar animalele nu mai sunt obligate să călătorească în cala avionului, ci pot însoți stăpânii în cabină.

Italia: câinii și pisicile pot zbura în cabină, nu în cala avionului

În mai 2024, Autoritatea Națională de Aviație Civilă din Italia (ENAC) a aprobat o nouă regulă prin care animalele de companie de 8-10 kilograme pot zbura alături de stăpâni în cabină, notează GlobalPETS.

Condițiile includ:

animalele trebuie să stea pe scaune, fără să blocheze ieșirile de urgență;

cuștile trebuie fixate cu centuri de siguranță sau sisteme speciale de prindere.

Decizia, susținută de vicepremierul Matteo Salvini, marchează o schimbare importantă pentru iubitorii de animale din Italia, care vor putea zbura mai ușor împreună cu prietenii lor necuvântători.

Australia: zboruri interne cu animale, o premieră

În Oceania, Virgin Australia a devenit prima companie aeriană care permite pisicilor și câinilor de talie mică să zboare în cabină pe rute interne.

Din 16 octombrie 2024, animalele pot zbura între Melbourne și Queensland, dar trebuie să respecte câteva reguli:

accesul este permis doar în rânduri desemnate;

animalele rămân în cuști aprobate, sub scaunul din fața proprietarului;

nu au voie să stea în brațe sau să circule libere prin cabină.

CEO-ul Virgin Australia, Jayne Hrdlicka, a subliniat că aproape 70% dintre australienii au animale de companie, iar noul serviciu va impulsiona inclusiv turismul și cazăriile pet-friendly.

China: expansiune rapidă a zborurilor pet-friendly

Companiile aeriene din China, precum China Southern Airlines, China Eastern Airlines, Hainan Airlines, Juneyao Air și Spring Airlines, au extins serviciile pentru animale.

Noutăți importante:

câinii și pisicile pot zbura sub scaun sau chiar pe un loc alăturat, cu bilet separat (costul ajunge la 2.000 yuani – aprox. 278$);

China Southern are acum peste 200 de rute pet-friendly ;

restricțiile pentru rasele cu bot scurt au fost ridicate, dar câinii trebuie să poarte botniță;

Hainan Airlines testează serviciul și pe rute internaționale (ex: Beijing–Bangkok).

Până în noiembrie 2024, Hainan Airlines transportase deja peste 10.000 de animale în cabină, pe rute interne și regionale.

Restul Asiei și Orientul Mijlociu

Air India, Asiana Airlines, Etihad Airways, Korean Air și Jin Air acceptă animale în cabină pe rute selectate.

Etihad permite chiar și șoimi în cabină, gratuit ca bagaj de mână sau contra cost la cală.

Alte linii aeriene, precum ANA sau Singapore Airlines, impun transportul animalelor doar în cală.

În Dubai, serviciul Fly JetPets oferă zboruri charter private sau partajate pentru stăpânii care nu vor să-și lase animalele în cargo.

Provocările zborurilor cu animale

Deși multe companii adoptă politici mai prietenoase, nu toți proprietarii de animale se bucură de o experiență simplă.

În SUA, regulile diferă mult de la o companie la alta. De exemplu, multe linii aeriene nu mai acceptă animale în cala avionului, cu excepția angajaților guvernamentali.

Proprietarii animalelor mari sau ai speciilor exotice (precum reptilele) întâmpină restricții severe.

Lipsa de comunicare între companiile de logistică poate duce la situații stresante pentru stăpâni, care nu primesc actualizări despre animalele lor pe durata transportului.

Concluzie

Transportul aerian al animalelor devine tot mai flexibil și adaptat nevoilor stăpânilor. Europa, Asia și Australia deschid drumul zborurilor pet-friendly, oferind câinilor și pisicilor acces în cabină. Totuși, provocările rămân – în special pe rutele internaționale și în țările unde regulile sunt încă restrictive.

Pentru iubitorii de animale, viitorul sună bine: zboruri mai confortabile, mai sigure și mai accesibile pentru prietenii necuvântători.

