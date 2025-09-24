Amenzi de zeci de mii de lei și risc de rabie: Problema câinilor fără stăpân la Vaslui

Primarii din localităţile judeţului Vaslui au expus, miercuri, în cadrul unei dezbateri organizate de Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Vaslui, problemele pe care le întâmpină în gestionarea situaţiei câinilor fără stăpân, transmite Agerpres.

Printre principalele neajunsuri semnalate de primari se numără lipsa resurselor financiare pentru microciparea, vaccinarea, adăpostirea şi sterilizarea patrupedelor şi pentru angajarea de tehnicieni sau medici veterinari, faptul că o parte dintre câini sunt transportaţi din anumite localităţi şi lăsaţi pe raza altor comune dar şi sancţionarea excesivă în lipsa unor acţiuni de informare şi prevenţie.

“Sunt foarte multe aspecte legate de acest subiect, mai ales într-un context epidemiologic european şi al ţării noastre în ceea ce priveşte apariţia unor cazuri de rabie. Am avut în judeţ un caz de rabie la o bovină într-o exploataţie din marginea pădurii unde animalele erau neidentificate, erau zece câini, zece porci. Acest lucru poate avea consecinţe grave. Războiul din Ucraina a făcut ca populaţia de vulpi să migreze foarte mult către România. Partea de nord a României, Botoşani, Iaşi, Suceava, este invadată de această rabie, care este o zoonoză. Odată ce omul este muşcat de animal, dacă nu merge în timp util la spital, va muri. Avem un prim caz în România, la Iaşi, acum trei săptămâni, când o persoană a decedat de virusul rabiei şi presiunea virală, adică prezenţa virusului în România este tot mai crescută. Din cauza lipsei fondurilor nu s-a reuşit în acest an vaccinarea aeriană în România, ţara noastră fiind cea mai mare ţară din UE care beneficiază de acest program. Ajungem astfel la câinii fără stăpân, care intră în responsabilitatea primăriilor”, a declarat directorul DSVSA Vaslui, Mihai Ponea.

Prefectul judeţului Vaslui, Eduard Popica, a precizat că va fi elaborat un plan comun de acţiune pentru perioada următoare, cu termene clare pentru fiecare UAT, în scopul reducerii numărului de câini fără stăpân şi pentru prevenirea răspândirii rabiei.

Numai în cursul lunii august, poliţiştii Biroului pentru Protecţia Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vaslui au dat amenzi în valoare de peste 60.000 de lei, în urma în urma unor acţiuni de control derulate în şase comune din judeţ.

