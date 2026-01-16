Armata de câini din Groenlanda, care patrulează la temperaturi de -55°C. Povestea Patrulei Sirius, cea mai neobișnuită unitate militară din lume / E coșmarul oricărui intrus în Arctica (FOTO + VIDEO)

Într-unul dintre cele mai dificile locuri de pe Terra, unde Soarele nu mai răsare luni la rând iarna, iar temperaturile pot coborî până la minus 55 de grade Celsius, lucrează una dintre cele mai neobișnuite unități militare din lume: Patrula Sirius, o unitate de elită a Marinei Regale Daneze, care monitorizează nord-estul Groenlandei cu ajutorul săniilor trase de câini.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Armata de câini care apără Groenlanda în condiții inumane

Înarmați până în dinți și năvălind prin Groenlanda cu sanii trase de câini, ei sunt forțele speciale de elită obișnuite să lupte împotriva urșilor polari sălbatici. Acum, Patrula Sirius ar putea fi trimisă împotriva forțelor americane dacă Donald Trump își va continua amenințările de a invada această sălbăticie arctică bogată în minerale.

Recent, unitatea marină a ajuns în atenția internațională, după ce Trump a ironizat capacitățile defensive ale Danemarcei în Groenlanda, sugerând că insula ar fi ușor de ocupat. În replică, experții militari din Copenhaga au avertizat că Arctica nu este un teritoriu ce poate fi cucerit fără o cunoaștere a mediului.

„Groenlanda nu este o prăjitură ușor de tăiat. Este un spațiu vast, ostil, iar cine intră acolo fără experiență riscă un dezastru”, a precizat Torben Orting Jørgensen, fost contraamiral danez și actual analist în domeniul securității, notează The Sun.

Unitatea secretă care patrulează un teritoriu cât două țări europene

Patrula Sirius este prima și, adesea, singura linie de apărare într-o regiune unde tehnica militară modernă este inutilă din cauza vremii. Vehiculele blindate nu pot traversa ghețarii, iar elicopterele sunt limitate de condițiile meteo. Prin urmare, săniile trase de câini, folosite de secole de populațiile inuite, rămân cel mai sigur mijloc de deplasare.

În fiecare toamnă, șase echipe formate din câte doi militari fac misiuni de până la cinci luni, patrulând un teritoriu comparabil ca dimensiune cu Marea Britanie și Franța la un loc. Pe durata unei misiuni de 26 de luni, patrula are voie să revină la „civilizație” o singură dată. Restul timpului stă în izolare totală, depinzând exclusiv de camarad și de câini.

Rasa Husky, sistem de avertizare

Legătura dintre om și animal devine, astfel, vitală. Rasa de câini Husky groenlandezi, adaptați perfect mediului polar, este și sistem de avertizare. Patrupedele au un mârâit specific care semnalează apropierea urșilor polari, oferind militarilor timp să își pregătească armele.

O zi obișnuită din viața câinilor presupune parcurgerea a aproximativ 30 de kilometri peste banchiză sau teren accidentat. Hrana echipei este bazată pe conserve, fără fructe sau legume proaspete. Dușurile lipsesc cu desăvârșire, iar hainele sunt schimbate rar. Patrupedele dorm afară, înfruntând viscolul și gerul extrem.

Probe dure pentru candidați

Selecția pentru această unitate de elită este printre cele mai dure din lume! Candidații sunt testați fizic și psihologic, iar cei care trec de primele etape fac luni întregi de pregătire, învățând tehnici militare, vânătoare, cusut, supraviețuire și îngrijire veterinară.

Unul dintre patrulatori, Jesper Olsen, susține, în timpul antrenamentului final, a fost obligat să sară în apă înghețată pentru a simula un accident, apoi să supraviețuiască cinci zile doar cu un kit minim de urgență, dormind într-o grotă săpată în zăpadă.

Patrula Sirius a fost înființată în urmă cu 85 de ani

Patrula Sirius a fost creată în 1941, sub numele de Patrula cu sănii din nord-estul Groenlandei, într-un moment în care Germania nazistă încerca să controleze stații meteorologice secrete pe coasta arctică. Groenlanda era considerată atunci „bucătăria vremii”, un punct strategic pentru prognozele necesare operațiunilor militare din Europa.

Cu sprijin american și cu implicarea cheie a populației inuite, patrulele cu câini au reușit să descopere și să neutralizeze prezența germană. Din păcate însă, în 1943, un membru al unității a fost ucis într-o confruntare cu soldați naziști, devenind primul martir al patrulei.

După război, unitatea a fost desființată, apoi reactivată în 1950, pe fondul Războiului Rece, când interesul marilor puteri pentru Arctica a revenit în prim-plan.