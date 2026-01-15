Documente guvernamentale obținute de jurnaliștii Politico scot la iveală o realitate tulburătoare: câini au fost folosiți în Serbia în experimente cu așa-numite „tunuri sonore”, dispozitive acustice de mare putere, în cadrul unei colaborări directe între serviciile de informații sârbe și FSB, temuta agenție de securitate a Rusiei.

Testele au avut loc la scurt timp după un protest de amploare din Belgrad, unde manifestanții au reclamat că au fost expuși unui val sonor extrem de puternic, cu efecte fizice severe.

Ce sunt „tunurile sonore” și de ce sunt periculoase

Dispozitivele folosite, cunoscute sub numele de LRAD (Long-Range Acoustic Devices), sunt promovate oficial ca mijloace pentru comunicare la distanță mare, în special în situații de urgență sau control al mulțimilor.

Însă, atunci când sunt utilizate la distanță mică, pot provoca efecte grave asupra sănătății, precum:

afectarea auzului,

dureri intense de cap,

amețeli,

greață,

dezorientare.

Conform fișelor tehnice, unele modele LRAD pot atinge până la 150 de decibeli, un nivel comparabil cu zgomotul produs de un avion cu reacție la decolare.

Protestele din Serbia și explozia sonică misterioasă

Serbia se confruntă cu cel mai amplu val de proteste din ultimele decenii. De mai bine de un an, zeci de mii de oameni ies constant în stradă, exprimându-și nemulțumirea față de actuala guvernare.

Pe 15 martie 2025, în timpul uneia dintre cele mai mari manifestații din Belgrad, un zgomot asurzitor a traversat bulevardul principal al orașului. Martorii spun că sunetul a provocat panică instantanee: oamenii s-au ferit, au fugit, iar ulterior mulți au ajuns la spital cu simptome alarmante.

Protestatarii au descris sunetul ca fiind asemănător cu:

un grup de motociclete turate la maximum,

o locomotivă care se apropie în viteză.

Autoritățile neagă, apoi cer ajutorul Rusiei

Inițial, autoritățile sârbe au negat categoric folosirea unor arme acustice împotriva manifestanților. Președintele Aleksandar Vučić a promis o anchetă rapidă și a acuzat răspândirea de „minciuni brutale”.

La aproximativ o lună după protest, Agenția de Informații a Serbiei (BIA) a publicat un raport realizat cu sprijinul FSB, în care se afirma că:

tunurile sonore nu au fost folosite,

nu a existat un impact psihologic sau fizic în masă asupra populației.

Însă documentele interne arată o cu totul altă poveste.

Experimente pe câini: ce dezvăluie documentele

Potrivit documentelor analizate de Politico, la aproximativ două săptămâni după protest, specialiști sârbi și ruși au adus un grup de câini într-un poligon de testare al BIA.

Scopul oficial: evaluarea „efectului emițătoarelor asupra obiectelor biologice”.

De ce au fost aleși câinii

Documentele precizează clar motivul: „datorită sensibilității ridicate la efectele acustice”.

Animalele au fost expuse la două modele de dispozitive LRAD:

LRAD 100X MAG-HS

LRAD 450XL

Testele au fost realizate la distanțe cuprinse între 25 și 200 de metri.

Lipsa aprobărilor legale pentru testele pe animale

Un aspect extrem de grav este faptul că experimentele par să fi fost realizate fără aprobările legale necesare.

Ministerul Agriculturii din Serbia a confirmat, în documente oficiale, că:

nu a primit nicio solicitare pentru aprobarea testelor,

nu a emis nicio autorizație pentru experimente pe câini,

nu are cunoștință de astfel de teste.

Conform legislației sârbe privind bunăstarea animalelor:

experimentele pe animale trebuie înregistrate în prealabil,

este obligatorie aprobarea unei comisii etice,

testarea armelor și echipamentelor militare pe animale este interzisă explicit .

„Experimente sau abuz” – reacția apărătorilor drepturilor omului

Avocatul sârb pentru drepturile omului Danilo Ćurčić a declarat că animalele au fost „supuse fie unor experimente ilegale, fie unui act clar de abuz asupra animalelor”.

Politicianul din opoziție Radomir Lazović consideră testele „parte a unei campanii de mușamalizare a folosirii tunurilor sonore împotriva propriilor cetățeni”.

Poziția FSB: „câinii nu au suferit”

În raportul lor, reprezentanții FSB susțin că:

animalele nu au prezentat semne de disconfort,

comportamentul câinilor nu s-ar fi modificat,

la trei zile după testare, starea lor de sănătate ar fi fost normală.

Afirmațiile ridică însă semne de întrebare serioase, mai ales în lipsa unor evaluări veterinare independente.

O problemă etică majoră pentru iubitorii de animale

Indiferent de concluziile oficiale, cazul ridică întrebări grave despre folosirea animalelor în scopuri politice și militare. Pentru iubitorii de animale, este un semnal de alarmă clar privind necesitatea:

transparenței,

respectării legilor de protecție a animalelor,

sancționării oricăror forme de abuz.

Câinii, ființe extrem de sensibile și loiale, nu ar trebui să devină victime colaterale ale conflictelor de putere.