Comediantul şi activistul pentru drepturile animalelor Ricky Gervais a anunţat recent că donează 2,43 milioane de lire sterline— profit extras din biletele „platinum” ale turneului său mondial Mortality Tour — către 22 organizaţii caritabile pentru animale din întreaga lume.

Unde merg banii artistului

Printre beneficiari se numără organizaţii cunoscute precum PDSA, International Animal Rescue, Celia Hammond Animal Trust şi Animals Asia — fiecare dintre acestea primind câte 150.000 de mii de lire sterline. Alte organizaţii — de la adăposturi pentru câini şi pisici, refugii pentru animale sălbatice sau iniţiative de salvare — vor primi sume de 100.000 de lire; iar una dintre fundaţii, Nowzad, primeşte 132.000 de mii de lire.

Ricky Gervais: „Mai bine salvez animale decât să cumpăr iahturi”

Gervais a scris pe X:

“Pentru a sărbători Mortality Tour, de pe Netflix, nominalizarea la Globurile de Aur și Spiritul Crăciunului, donez 2,43 milioane de lire sterline pentru animale. Acestea sunt organizațiile minunate pe care le-am ales. Crăciun fericit, vietăți dragi ❤️”

Actorul a glumit zicând că, în loc să îşi petreacă banii pe iahturi şi petreceri, mai bine investeşte în cei care nu pot să îşi spună singuri povestea.

De ce contează gestul lui

Este cea mai mare sumă donată de el într-un singur demers — peste ce a strâns cu turneul anterior Armageddon Tour, când a donat 1,9 milioane lire sterline.

O valoare totală de peste 5 milioane de lire donată către cauze pentru animale doar din ultimele patru producţii/turnee — o dovadă că implicarea lui nu e doar „de ocazie”.

Sume importante se duc către organizaţii care salvează animale abandonate, protejează fauna sălbatică, oferă adăpost sau sprijin veterinar — exact zonele cele mai vulnerabile, unde ajutorul contează.

Ricky Gervais poate să-şi facă viaţa cât se poate de lejeră: yachturi, vacanţe, petreceri. În schimb, a ales să transforme succesul turneului său în salvări de vieți, nu doar în numere. Şi a făcut asta cu stil — cu umor, cu sinceritate și cu o inimă mare pentru animale. Cu cele 5 milioane donate, actorul britanic a intrat în topul filantropilor care donează pentru animalele fără stăpân.

Sursa: DailyMail