Cele mai răsfățate rațe din lume au propriul majordom și locuiesc într-un palat de lux. Sunt mascotele hotelului și defilează zilnic ca niște aristocrate cu pene

Hotelul Peabody din Memphis, Tennessee (SUA) este renumit pentru rațele sale cochete, care trăiesc pe acoperiș, într-un palat din marmură, în valoare de 200.000 de dolari, și sunt ghidate zilnic de un „majordom” devotat.

Rațele sunt tratate regește

Kenon, actualul stăpân al rațelor Peabody, susține că rațele stau la hotel doar câteva luni pe an, înainte de a se retrage la fermă, unde trăiesc libere.

În fiecare zi, rațele sunt escortate cu liftul hotelului, decorat cu un mozaic în formă de rațe, până la fântâna din lobby, unde mulțimile se adună pentru a le privi cum se bălăcesc, tradiție care există din anul 1930.

Obiceiul ciudat a început după ce proprietarii hotelului, amețiți de licori bahice, au plasat în fântână rațe ca momeală pentru vânătoare. Oamenilor le-a plăcut ideea și continuă să fie o atracție pentru turiști, dovedind că uneori cei mai mici oaspeți primesc un tratament regal.

Legenda rațelor

În anii 1930, Frank Schutt, directorul general al Peabody, și prietenul său, Chip Barwick, s-au întors de la vânătoarea din Arkansas. Bărbații băuseră puțin prea mult whisky din Tennessee și s-au gândit că ar fi amuzant să pună câteva dintre momelile lor vii în fântână (pe atunci era legal ca vânătorii să folosească momeli vii). Trei rațe mici de rasă englezească au fost selectate drept „cobai”, iar reacția a fost pur și simplu entuziastă. Așa a început o tradiție Peabody care a devenit faimoasă la nivel internațional, scrie peabodymemphis.

În 1940, Edward Pembroke, fost dresor de animale de circ, s-a oferit să aducă rațele la fântână în fiecare zi și le-a învățat faimosul Marș al Rațelor Peabody. Pembroke a făcut asta 50 de ani, până la pensionarea sa în 1991.

La aproape 90 de ani de la marșul inaugural, rațele încă vizitează fântâna din holul hotelului în fiecare zi, între orele 11:00 și 17:00. Mascotele Peabody sunt cinci rațe nord-americane, un mascul cu guler alb și cap verde și patru femele cu penaj mai puțin colorat.

Curiozități despre aceste păsări răsfățate

O altă curiozitate este că rața nu se servește nicăieri la The Peabody și nu a fost văzută în meniurile hotelului de la redeschiderea sa din 1981, fiind singurul restaurant francez din lume care nu oferă rață.

Rațele Peabody nu au nume individuale. Cu toate acestea, primele trei rațe au fost Peabody, Gayoso și Chisca, numite după cele trei hoteluri deținute de Compania Hotelieră Memphis în 1933.

În timpul liber, rațele locuiesc în Palatul Regal al Rațelor, situat pe acoperișul hotelului. Structura, în valoare de 200.000 de dolari, este realizată din marmură și sticlă și dispune de propria fântână cu o rață de bronz care scuipă apă. De asemenea, include o căsuță – o replică a hotelului – unde rațele își pot face cuib.

Grupul Peabody Marching Ducks a apărut în emisiunile „The Tonight Show with Johnny Carson”, „Sesame Street”, „The Oprah Winfrey Show”, în revista People și în numărul Sports Illustrated Swimsuit.

Crescute de un fermier local și un prieten al hotelului, fiecare grup de rațe Peabody locuiește la hotel doar trei luni pe an înainte de a se întoarce la fermă, unde sunt lăsate să trăiască după bunul plac.