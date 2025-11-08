Stăpân de câine vs. pisică: psihologii susțin că animalul de companie preferat spune mai multe despre tine decât credeai

Multă vreme am trăit cu impresia că animalele de companie nu se înțeleg deloc. Ei bine, pisicile și câinii pot conviețui în armonie, însă diferența percepută între acești prieteni blănoși ar putea fi atribuită mai degrabă stăpânilor. Un studiu realizat pe un eșantion de 329 de persoane arată diferențe clare între personalitatea proprietarilor de pisici și câini atunci când se confruntă cu situații stresante.

Pisicile vs. câinii

Psihologii Jessica Oliva și Leah Michelle Baines de la Universitatea James Cook au analizat în ce măsură deținerea unui animal de companie prezice trăsăturile de personalitate ale stăpânilor: agreabilitate, deschidere, conștiinciozitate, neuroticism, reziliență personală.

„Deținerea unui câine a fost asociată cu reducerea singurătății la persoanele care trăiesc singure în perioadele de izolare prelungită, cum ar fi pandemia. Astfel, cercetarea noastră a investigat puterea de predicție a deținerii unui câine versus a unei pisici asupra trăsăturilor de personalitate și a rezilienței”, a declarat Oliva.

Potrivit lui Baines și Oliva, proprietarii de câini sunt mai înclinați să dea dovadă de reziliență în circumstanțe stresante, în timp ce stăpânii de pisici tind să fie mai nevrotici.

„Reziliența mai mare a proprietarilor de câini poate fi motivul pentru care s-a constatat că aceștia sunt mai puțin singuri decât cei care nu dețin animale”, explică Oliva.

Știința confirmă că alegerea animalului de companie spune mai multe despre tine decât credeai

Deși nu este un raport tocmai benefic pentru proprietarii de pisici, nu explică motivul pentru care există o diferență între personalitatea proprietarilor de pisici vs. câini. Oare deținerea unui câine duce la creșterea rezilienței? Sunt felinele atât de agitate încât comportamentul lor se răsfrânge asupra stăpânilor sau este invers?

Se spune că alegerea unui animal de companie dezvăluie multe despre caracterul unei persoane, unii oameni lăsând chiar preferințele animalului de companie să influențeze persoanele cu care sunt dispuși să se întâlnească. Aceste percepții nu sunt mereu corecte, dar știința pare să susțină ideea că „oamenii-pisică” și „oamenii câine” au diferențe relativ consistente.

Este puțin probabil ca deținerea unei pisici sau a unui câine să schimbe complet trăsăturile de personalitate. Mai degrabă, majoritatea stăpânilor aleg doar un animal de companie care se potrivește personalității pe care o au deja.

Ce influențează alegerea animalului de companie

Conform unui studiu mexican, costul emoțional al relației cu pisicile este mai scăzut, ceea ce le face animale de companie mai ușor de păstrat. Pe de altă parte, legătura cu câinii a dus la o apropiere emoțională mai mare.

Așadar, există o mulțime de factori care declanșează alegerea animalului de companie și care nu reflectă neapărat personalitatea stăpânilor. Studiul experților a indicat, de asemenea, că obiceiurile legate de stilul de viață, traiul și afinitatea pentru un anumit patruped influențează, de asemenea, deciziile oamenilor. Nu este exclus ca preferințele pentru animalele de companie să fie înrădăcinate în genele noastre.

„Există dovezi care susțin ideea că genele ghidează deținerea unei anumite specii. S-ar putea ca influențele asupra proprietății să fie legate de trăsături de personalitate derivate genetic, astfel încât atât trăsătura de personalitate, cât și tendința de a deține un anumit animal să fie moștenite”, a subliniat Oliva.

Indiferent de factori, deținerea unui animal de companie trebuie mereu analizată cu atenție: „Decizia de a achiziționa un animal de companie în orice moment ar trebui să fie întotdeauna bine gândită, cu un angajament pe toată durata vieții sale și cu bunăstarea animalului în prim-planul deciziei”, spune Oliva.