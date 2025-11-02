Misterul câinilor albaștri de la Cernobîl, elucidat. Un expert ucrainean spune adevărul din spatele imaginilor care au făcut înconjurul lumii

Recent au apărut imagini care arăta câini albaştri cutreierând zona de excludere contaminată de la situl dezastrului nuclear de la Cernobîl din nordul Ucrainei. Cei aproximativ 700 de câini care trăiesc în zona periculoasă sunt descendenți ai animalelor de companie abandonate când zona a fost evacuată în timpul accidentului nuclear din 1986.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Un specialist ucrainean lămureşte “misterul” câinilor albaştri de la Cernobîl

Organizația Dogs of Chernobyl, afiliată fundației caritabile Clean Futures Fund, a susținut că angajații săi încercau să prindă câini pentru a-i steriliza în zona Cernobîl, când au observat animale cu o culoare neobișnuită, dar nu crede că este rezultatul radioactivității. Oficialii au precizat că acești câini par sănătoși și activi.

Ulterior, un expert ucrainean a pus capăt speculaţiilor din jurul câinilor albaştri care cutreieră zona de excludere contaminată de la situl dezastrului nuclear de la Cernobîl din nordul Ucrainei, scrie Agerpres.

“Este o prostie”, le-a spus Serhii Kireev jurnaliştilor în Cernobîl. Acesta conduce compania de stat responsabilă de monitorizarea zonei, Ecocenter.

Animalele nu sunt radioactive, ci marcate cu un colorant albastru ca dovadă a sterilizării

Toți câinii au fost sterilizaţi pentru a nu se mai reproduce necontrolat, a explicat el. Colorantul albastru este aplicat animalelor care au fost supuse procedurii de sterilizare pentru a fi vizibile şi mai uşor de identificat, de aici și blana albastră.

“Colorantul este inofensiv pentru aceşti câini”, a explicat Kireev.

Imaginile cu mai mulţi câini albaştri au circulat intens în presa internaţională, stârnind speculaţii despre efectele contaminării radioactive în zonă.

Explozia unui reactor nuclear de la centrala de la Cernobîl din fosta Uniune Sovietică, în aprilie 1986, este considerată cel mai grav dezastru din istoria utilizării energiei nucleare civile. Toate satele aflate pe o rază de circa 30 de kilometri au fost evacuate, iar mii de oameni au suferit probleme de sănătate provocate de radiaţii, în timp ce zeci de mii au fost relocate. Câinii rămaşi acolo după dezastru s-au înmulţit, iar zona găzduieşte astăzi o populaţie mare de animale fără stăpân.