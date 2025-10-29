Fenomen straniu la Cernobîl: Câini cu blană albastră descoperiți în zona interzisă. Specialiștii spun că ar fi vorba despre o reacție chimică rară (VIDEO)

Câțiva voluntari ai asociației Dogs of Cernobyl au reușit să pătrundă în zona de excludere, care se află la 30 de km în jurul centralei nucleare, unde au descoperit mai mulți câini cu blană albastră. Aceștia trăiesc în zona creată pentru a limita accesul în urma accidentului nuclear din 1986 și ies în evidență prin blana albastră.

Anomalii la exterior, suflete curate în interior

Voluntarii de la Dogs of Cernobyl au filmat cățeii care locuiesc în raza centralei, într-o zonă interzisă accesului publicului. Experții spun că blana albastră este o anomalie cauzată de radiațiile încă existente în atmosferă. În ciuda aspectului neobișnuit, specialiștii au precizat că animalele nu par să aibă probleme de sănătate. „Cățeii arată activi, jucăuși, dar încă nu am reușit să-i prindem”, au precizat reprezentanții asociației.

Animalele care trăiesc în apropiere de Cernobîl au dezvoltat o rezistență aparte la radiații și metale grele. În urma accidentului nuclear din 1986, majoritatea animalelor au murit, însă cele afectate grav de radiații au fost eutanasiate, pentru a evita transmiterea toxinelor. Cele care au reușit să trăiască s-au ascuns în clădiri abandonate, pentru a găsi adăpost și hrană.

