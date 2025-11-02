VIDEO I Povestea tinerei de 25 de ani care se pregătește intens pentru sfârșitul lumii. Și-a transformat casa într-un refugiu apocaliptic, are provizii pentru 10 ani, animale și energie solară

O tânără de 25 de ani, din Washington (SUA), se pregătește intens pentru sfârșitul lumii! În timp ce alți tineri de vârsta ei își fac planuri de vacanță sau căsătorie, Gubba a reușit să-și organizeze casa astfel încât să trăiască complet independent în cazul unui colaps global. Aceasta susține că are provizii pentru cinci persoane, care să le ajungă 10 ani.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Gubba se pregătește pentru sfârșitul lumii

„Nu mă pregătesc pentru Crăciun, mă pregătesc pentru colaps”, a declarat Gubba, potrivit Daily.star.

În gospodăria tinerei de 25 de ani, fiecare resursă este folosită pentru autosuficiență: alimente conservate, apă, energie solară, semințe, animale și medicamente. Gubba are în plan și o cină de Crăciun liofilizată, ambalată în plicuri, similar cu mesele astronauților, pe care o va consuma anul acesta.

Gubba susține că pregătirea pentru apocalipsă nu este un moft, ci „o garanție a libertății” în fața unei lumi instabile: „Fiecare dolar în plus merge către stocurile mele și sistemele casei –conservarea alimentelor, stocarea apei, energia off-grid și securitatea”.

În opinia ei, omenirea se află deja în primele etape ale unei crize globale, caracterizate prin penurie de alimente, instabilitate economică și dependență excesivă de sisteme fragile.

„Colapsul nu va fi brusc, ci o degradare lentă care nu se oprește niciodată. Punctul critic va fi atunci când moneda digitală se va confrunta cu lipsa de resurse”, a explicat Gubba.

Ține arme pentru securitate

Aceasta are provizii alimentare, crește animale pentru lapte și ouă, produce supe, carne conservată, săpunuri și produse cosmetice și deține o colecție de…arme pentru securitate.

Tânăra mai vrea să extindă ferma cu oi, pentru a-și confecționa haine: „Misiunea mea nu este să răspândesc frică, ci să arăt oamenilor cum să preia controlul asupra vieților lor: prin stocarea alimentelor, realizarea de produse de îngrijire din ingrediente naturale sau învățarea deprinderilor uitate”.

Deși unii membri ai familiei o consideră excentrică, Gubba nu se lasă influențată: „Tata încă mă consideră nebună, dar știe că fac ceea ce cred și nu las pe nimeni să mă descurajeze”.

Vezi și Misterul câinilor albaștri de la Cernobîl, elucidat. Un expert ucrainean spune adevărul din spatele imaginilor care au făcut înconjurul lumii