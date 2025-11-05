„Kim Kardashian al pisicilor” trăiește la două ore distanță de România. Turiștii sunt înnebuniți după motanul grăsan Gacek, o atracție mai mare decât castelele și muzeele țării

Motanul Gacek este cea mai neașteptată atracție turistică din orașul polonez Szczecin, reușind să obțină și o evaluare de 4,9 stele pe Google Maps. Pisoiul grăsan este tratat regește de turiști și comunitate deopotrivă, scrie notesfrompoland.

Povestea celui mai faimos motan din Polonia

Grăsanul Gacek a devenit principala atracție turistică pentru sutele de mii de turiști care vizitează orașul polonez Szczecin (la două ore de zbor cu avionul de România). Mai mult, motanul are o evaluare de 4,9 stele pe Google Maps, depășind alte obiective turistice precum Castelul Ducilor Pomeranieni construit în 1346.

Gacek, al cărui nume înseamnă „liliac cu urechi lungi” în limba poloneză, a stat câțiva ani într-o cutie de lemn acoperită pe strada Kaszubska din Szczecin. Însă silueta impunătoare a pisoiului nu i-a lăsat indiferenți pe trecători, așa că i-au adus adesea gustări și chiar l-au răsfățat regește, de aici și kilogramele în plus.

Imaginile cu pisoiul alb-negru s-au viralizat rapid pe rețelele sociale și au stârnit interesul curioșilor, astfel că Gacek a început să fie vizitat și de turiști, inițial polonezi, apoi din toată Europa. Motanul rotofei are doar recenzii pozitive din partea călătorilor pe Google Maps. Astfel, animalul a ajuns să aibă nota 4,9 pe platformă, devenind un punct de atracție pentru turiștii străini.

„Sunt foarte norocos că am venit aici și am întâlnit această distinsă creatură blândă”, a declarat un turist.

Faima lui Gacek s-a răspândit peste hotare

Vestea că într-un oraș din Polonia există un motan considerat „Kim Kardashian al pisicilor”, tocmai pentru popularitatea de care se bucură și fundulețul…bombat, s-a propagat imediat în toată Europa. Nu a durat mult și Gacek a început să adune în jurul lui turiști din toate colțurile continentului.

„Așa cum mă așteptam, nu mi-a acordat nicio atenție, ceea ce a făcut experiența pe deplin plăcută. Dacă aș putea lua cina cu oricine din lume, aș zbura din nou într-o clipă pentru a-l hrăni”, a relatat cineva care venise tocmai din Oslo, Norvegia, ca să vadă pisica live.

Motanul grăsan a fost apoi relocat în toamna anului 2023 tocmai din cauza greutății sale. Devenind mai corpolent, autoritățile locale s-au temut pentru sănătatea lui, așa că au decis să îl mute într-o locuință mai sigură, unde să aibă un stil de viață sănătos.

Are o pictură murală uriașă în Szczecin

Deși este considerat maidanez, culorile pisoiului Gacek sunt specifice pentru felinele tuxedo, unele dintre cele mai frumoase pisici din lume. Popularitatea lui mare i-a adus inclusiv o pictură murală ecologică în Szczecin.

Potrivit TVP World, această pisică supraponderală a ajuns celebră în urmă cu doi ani, când a ocupat primul loc în lista atracțiilor locale din Szczecin pe Google Maps. Numit „cel mai faimos motan din Polonia”, Gacek a depășit în popularitate obiective arhitecturale precum Filarmonica, Castelul Ducilor Pomeraniei și tunelurile subterane din Al Doilea Război Mondial.

Chiar dacă vizitatorii nu îl mai pot întâlni fizic pe Gacek, au șansa să admire o pictură murală de mari dimensiuni pe strada Rugiańska. Aceasta promovează și conștientizarea drepturilor animalelor, fiind realizată cu vopsea fotocatalitică, un material care ajută la purificarea aerului.

La ora actuală, fosta locație a lui Gacek de pe strada Kaszubska găzduiește acum o cafenea pentru pisici, păstrând însă vie amintirea motanului.

