Cum te recunoaște pisica după mult timp în care nu te-a mai văzut. Felina are un avantaj extraordinar care o ajută să nu te uite / Știinta explică „radarul” emoțional al pisicilor

Cercetările spun că pisicile își recunosc stăpânii chiar și după o periodă în care nu s-au văzut. Află cum te percepe pisica și dacă își recunoaște propriul nume.

În momentul în care pisica ta vine în fugă spre tine când ajungi acasă, strecurându-se în jurul picioarelor tale ca să se agite, s-ar putea să te întrebi cum te recunoaște de alți oameni. Sau când te privește și ignoră strigătele tale de „pspspsps”, s-ar putea să te întrebi dacă îți recunoaște cu adevărat fața sau vocea.

Studiile au arătat că pisicile își pot recunoaște stăpânii, chiar și după ce au fost separate de ei o perioadă lungă. Dar ele nu se bazează pe văz pentru a ne identifica. Unele cercetări sugerează că felinele își pot identifica stăpânii doar după față (de exemplu, dintr-o fotografie). Însă modul în care ne recunosc implică mirosul și auzul. Acestea sunt simțurile pe care pisicile se bazează cel mai mult pentru a înțelege lumea din jurul lor.

Îți recunoaște pisica vocea?

Pisicile au un auz foarte sensibil. Pot distinge vocea stăpânului lor de vocea altei persoane. De asemenea, își pot da seama când ne adresăm lor. Un studiu publicat în revista Animal Cognition a demonstrat că felinele pot detecta schimbările subtile ale vocii stăpânului lor atunci când acesta vorbește cu ele, spre deosebire de conversațiile cu o altă persoană. Sunt mai predispuse să răspundă la acest limbaj adresat lor. Este similar cu modul în care bebelușii sunt mai predispuși să răspundă atunci când folosim o voce copilăroasă. Doar pentru că îți pot recunoaște vocea, nu înseamnă că vor asculta întotdeauna. Oricine a fost ignorat de o pisică știe asta, scrie Cats Protection.

Pisicile își știu numele?

Pisicile sunt capabile să-și recunoască propriul nume și pot fi chiar dresate să răspundă la acesta. Deși nu înțeleg sensul cuvintelor așa cum putem noi, ele recunosc sunetul anumitor cuvinte și legătura lor cu anumite situații. De exemplu, dacă le strigi numele când te întorci acasă sau înainte să le hrănești, vor învăța că acest sunet este asociat cu faptul că primesc ceva frumos, cum ar fi niște mâncare. Atunci vor veni în fugă data viitoare când îl vor auzi. Dacă pisica ta nu răspunde la numele ei, nu înseamnă că te ignoră. Nu a construit încă o asociere cu sunetul numelui ei.

Pisica îți recunoaște fața?

Pisicile nu văd lumea ca noi. Deși au o vedere nocturnă mai bună decât oamenii și sunt mai capabile să detecteze mișcarea, nu văd întreaga gamă de culori pe care o putem vedea noi. De asemenea, le este greu să vadă lucruri care sunt foarte aproape sau foarte departe. Este puțin probabil ca pisica ta să te recunoască după față. Pisicile sunt predispuse să-și vadă stăpânii ca forme gri și neclare, ele îți știu mirosul și vocea.

Un semn că pisica te recunoaște este dacă se apropie de tine de bunăvoie. Poate că se freacă de mâna sau de picioarele tale sau îți sare în poală. De obicei, acest lucru arată că te cunoaște și se simte confortabil în prezența ta. Unele pisici deosebit de prietenoase pot face acest lucru cu persoane complet străine. Nu este un test sigur!

Contextul situației poate influența, de asemenea, comportamentul animalelor de companie. De exemplu, dacă tu și pisica vă aflați într-un mediu nefamiliar sau stresant, cum ar fi la veterinar, există posibilitatea ca aceasta să nu reacționeze la tine în același mod în care ar face-o de obicei. Acest lucru se datorează faptului că pisicile sunt distrase de o mulțime de sunete și mirosuri diferite și nefamiliare din jurul lor.