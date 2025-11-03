Oamenii de știință cred că știu totul despre pisici, dar nu este așa. Felinele ascund o serie întreagă de gesturi și trăiri greu de descifrat

Pentru iubitorii de animale care s-au întrebat dacă pisicile lor îi consideră doar niște simple dozatoare de crochete, un raport din revista Behavioral Processes îi liniștește. Într-un studiu care a expus pisicile adulte la patru categorii de stimuli – hrană, jucării, miros și interacțiune socială umană – majoritatea felinelor au preferat interacțiunea umană în detrimentul tuturor celorlalte opțiuni, chiar și al hranei.

Acest tip de cercetare „a fost făcută pe câini în anii ’90”, dar nu și pe pisici până acum, spune Kristyn Vitale Shreve de la Universitatea de Stat din Oregon, coautoare a studiului. „Încercăm să recuperăm decalajul”.

Despre pisici se spune că sunt imposibil de dresat și antisociale, dar pot fi educate folosind aceleași principii generale ca la câini, atât timp cât stimulentele sunt potrivite.

Ce nu știm despre pisici

De exemplu, emoțiile pisicilor sunt greu de descifrat. Un nou studiu realizat în Italia, de către oamenii de știință veterinari, a descoperit că majoritatea proprietarilor nu recunosc gama de semnale pe care pisicile le folosesc când sunt stresate.

„Proprietarii de câini știu mai multe despre comportamentul lor”, spune autoarea Chiara Mariti. În schimb, stăpânii de pisici interpretează adesea comportamentul animalelor lor de companie ca fiind normal pentru specie, mai degrabă decât un semnal despre cum se simt.

Cercetătorii lucrează din greu pentru a rezolva astfel de mistere feline. O universitate suedeză a lansat un studiu de cinci ani privind comunicarea om-pisică. Scopul este să vadă dacă pisicile reacționează la diferite moduri în care oamenii le vorbesc și să traducă mieunaturile în emoții și dorințe.

Știința pisicilor

Un studiu publicat în Journal of Comparative Psychology a constatat că, atunci când câinii și pisicile au de rezolvat un puzzle, câinii apelează la oameni pentru ajutor într-o sarcină imposibilă, în timp ce pisicile continuă să încerce singure.

Analizând ADN-ul mitocondrial din rămășițele a aproximativ 200 de pisici antice, cercetătorii din Franța au descoperit că felinele s-au răspândit în întreaga lume mai întâi prin intermediul fermierilor din Semiluna Fertilă, apoi prin intermediul marinarilor care făceau comerț internațional.