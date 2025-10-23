EXCLUSIV | Două pisici trăiesc la peste 2100 de metri altitudine, în cea mai izolată stație meteo din România. Felinele sunt o atracție pentru turiști: „Ne-am încărcat bateriile de la drăgălășenia și energia lor”

Munții Țarcu, o bijuterie a Banatului montan din județul Caraș-Severin, ascund în frumusețea lor peisaje spectaculoase și povești cu animale. Printre culmile acoperite iarna de zăpadă și verdeață vara trăiesc două pisici simpatice, care au devenit adevăratele mascote ale stației meteorologice aflate aproape de Vârful Țarcu, la o altitudine de peste 2.100 de metri.

Traseul spre Vârful Țarcu este renumit pentru accesibilitatea sa, atrăgând aventurieri dornici să admire peisajele montane. Cel mai des folosit traseu pornește din Șaua Jigoriei, o zonă liniștită unde natura înflorește chiar și în mijlocul primăverii, oferind drumeților covorașe de ghiocei și brândușe delicate.

După o urcare de aproximativ o oră și jumătate prin pădure, turiștii ajung în golul alpin, la Cabana Cuntu. Acolo, natura și confortul se împletesc armonios: un izvor limpede și un lac mic înconjurat de brazi îndeamnă la opriri relaxante și fotografii memorabile.

Stația meteo Țarcu, cunoscută pentru izolarea sa și peisajele spectaculoase, este un punct de atracție nu doar pentru pasionații de munte, ci și pentru iubitorii de animale. Două pisici, adoptate de meteorologii stației, sunt foarte iubite de turiștii care ajung aici, care nu se sfiesc să le mângâie, să le ofere hrană și să se joace cu ele.

Păulescu Atanasie, inginer de sistem, care are în subordine stațiile meteo din Banat-Crișana, ne-a dezvăluit, în exclusivitate pentru Pets&Cats, că pisicile au fost recuperate de la ghenele de gunoi și transformate total în adevărate feline de munte!

Stația meteo Țarcu, un colț de lume aproape neatins de om

La doar câteva sute de metri de Vârful Țarcu se află stația meteorologică, acoperit iarna de țurțuri mari și zăpadă. Este considerată cea mai izolată stație meteo din România, deoarece accesul devine dificil în sezonul rece. În mijlocul acestui peisaj sălbatic trăiesc două pisici adorabile și un câine Husky care întâmpină cu bucurie vizitatorii.

Întâlnirea cu pisicile de pe munte, momente de neuitat pentru drumeți

O iubitoare de drumeții și animale, care a ajuns la Stația Meteo Țarcu, a povestit în exclusivitate pentru Pets&Cats despre experiența sa cu aceste pisici speciale.

„Ne-au întâmpinat înainte de a ajunge la stație și, cu o energie debordantă, au venit cu noi până în vârf, parcă dorindu-și să ne arate drumul”, ne-a mărturisit Nicoleta Motica.

Aceste două „grăsunele torcăcioase”, cum le-a numit Nicoleta, sunt o adevărată sursă de energie și bucurie pentru cei care le întâlnesc. Într-un loc în care natura e rece și austeră, prezența lor oferă o căldură sufletească neașteptată.

„Ne-am încărcat bateriile de la drăgălășenia și energia lor”, a adăugat iubitoarea de animale.

Și poate cel mai impresionant aspect este faptul că, după mulți ani, pisicile au rămas în inimile celor care le-au cunoscut.

„M-am bucurat să o revăd după 5 ani în poze făcute de alți turiști”, ne-a mai spus Nicoleta Motica (a treia fotografie).

Aventuri la temperaturi negative

Deși temperaturile sunt foarte scăzute iarna, pisicile de la Stația Meteo Țarcu nu simt frigul. Fac plimbări zilnice chiar și atunci când termometrul arată valori negative. Au un strat de blană foarte gros și o rezistență de invidiat. Mai multt, felinele cunosc fiecare cotlon al muntelui și nu se tem să exploreze zona.

Pe rețelele sociale, numeroși internauți au povestit despre întâlnirile lor cu pisica de la Țarcu, descriind-o lipicioasă și extrem de afectuoasă, care se bucură de fiecare moment petrecut alături de vizitatori. Unii iubitori de animale îi duc și mâncare.

„Am intrat in Stația Meteo nici nu m-am așezat bine jos ca m-am trezit cu ea in brate!” / „Eu ii duc pliculețe când merg” / „Pisica acolo este acasă. La stația meteo, in confort și căldură și cu companie constantă. Au voie afară la aer curat. Nu sunt mașini, câini sunt doar dacă vin cu stăpânii sau cu ciobanii de la stână, cu alte cuvinte, duc o viață pe cinste. Acum 19 ani și noi am dus 2 pisoi, găsiți la tomberon, la stația meteo și au fost cei mai fericiți.”, au relatat turiștii pe rețelele sociale.

Chiar și celebrul alpinist Horia Colibășanu s-a lăsat impresionat și a postat o fotografie cu pisica, împărtășind astfel dragostea pentru acest loc și pentru felina care a cucerit inimile tuturor.