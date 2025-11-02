Pisicile și micile lor secrete: de ce preferă apa curgătoare, ce înseamnă când își marchează teritoriul și motivul real pentru care nu vor să fie mângâiate pe burtă

Unii oameni adoră pisicile, în timp ce alții le consideră ciudate. Cert este faptul că adesea avem nevoie de ajutor pentru a le descifra comportamentul. De ce pisica bea apă de la robinet și motivul pentru care unele feline nu suportă să fie mângâiate pe burtică.

De ce pisicile beau apă de la robinet

Unele pisici găsesc apa curgătoare interesantă și preferă gustul acesteia, susține Debra Zoran, specialistă în medicină internă la Spitalul Veterinar din Texas (SUA). Apa stătătoare poate avea un gust neplăcut dacă vasul nu este păstrat curat și proaspăt, de exemplu.

Pisicile au și mustăți sensibile, pe care ar prefera „să nu le atingă de marginile unui bol sau de orice altceva în timp ce mănâncă sau beau”, spune Zoran. Acest lucru se întâmplă dacă bolul cu apă este adânc și nu este ținut plin.

De asemenea, este posibil ca zonele ridicate, cum ar fi chiuveta din bucătărie, „să le facă să se simtă în siguranță”, potrivit Lenei Provoost, specialistă în comportamentul animalelor la Facultatea de Medicină Veterinară a Universității din Pennsylvania. Vasul cu apă pe care îl ignoră s-ar putea afla într-un loc cu mult trafic pietonal enervant, scrie National Geographic.

De ce mănâncă iarbă

O altă curiozitate este de ce mănâncă pisicile iarbă. „Consumul de iarbă și plante este considerat un comportament normal la pisici” și ar putea chiar ajuta la reducerea numărului de paraziți, spune Provoost. Este probabil o trăsătură moștenită de la strămoșii pisicilor sălbatice, care mâncau buruieni pentru a scăpa de viermi.

Iarba este, de asemenea, o fibră naturală „importantă pentru sănătatea gastrointestinală generală”, explică Zoran. În sălbăticie, felinele ar putea obține fibre din materia vegetală din intestinele animalelor de pradă.

Mulți proprietari le oferă pisicilor iarbă de mâncat. O creștere bruscă a consumului de iarbă poate însemna o deranjare stomacală din cauza unor ghemotoace de păr sau a altei surse sau, în gospodăriile cu mai multe pisici, ar putea fi un semn de anxietate.

De ce bat cu piciorul de ușă sau de altă suprafață plană

Pentru Nicholas Dodman, profesor emerit la Școala de Medicină Veterinară Cummings a Universității Tufts, înseamnă că pisica își marchează teritoriul.

Pisicile marchează cu urină vizibilă sau fantomă „adesea din frustrare sau din motive teritoriale”, spune Dodman. De obicei se comportă așa într-un loc cu o „semnificație strategică” pentru feline, inclusiv la marginile teritoriului lor sau unde se află hrana lor. Există și glande odorifere pe lăbuțe, deși expertul crede că acestea nu sunt o parte majoră a procesului de marcare.

De ce aleargă înnebunite când se schimbă vremea

Poreclite „zoomies”, aceste explozii de activitate apar oricând și sunt doar o eliberare de energie acumulată după somnul pisicilor. Unii proprietari de pisici observă că aceste mișcări se intensifică odată cu schimbarea anotimpurilor.

Dacă deschizi ferestrele casei, pisicile de interior, care sunt încă vânătoare în suflet, vor fi „stimulate de prezența prăzii, de zgomote noi, de mirosuri noi în aer și se vor cățăra literalmente pe pereți, pe draperii”, notează Zoran.

De ce nu vor să fie masate pe burtă

Foliculii de păr de pe burtă și din zona cozii sunt hipersensibili la atingere, așa că mângâierea acolo poate fi o suprastimulare, spune Provoost.

„Pisicile preferă să fie mângâiate și scărpinate pe cap, în special sub bărbie și obraji”, unde au glande odorifere, susține Provoost. Frecarea fețelor de alte feline „le permite să-și amestece mirosurile, culminând în cele din urmă cu un «miros de colonie» pentru a recunoaște cine aparține grupului lor”.

Per total, „cel mai bun sfat este să citești limbajul corpului pisicilor tale”, recomandă specialistul. Zoran este de acord, adăugând că fiecare pisică are propriile sale preferințe și antipatii și „nu se teme să ne spună ce preferă”.