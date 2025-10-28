Un nou studiu cu mii de pisici dezvăluie care rasă trăiește mai puțin de 7 ani: are cea mai scurtă speranță de viață dintre toate. Oamenii de știință trag „un semnal de alarmă pentru viitorii stăpâni”

Pisicile fără păr trăiesc în medie doar 6,8 ani, în timp ce o pisică birmaneză ar putea supraviețui până la 14 ani, conform unui nou studiu. Poate suna șocant, dar ar trebui să eviți rasa Sfinx dacă vrei un animal de companie cu care să îmbătrânești, sugerează oamenii de știință. Experții au dezvăluit câți ani mai au de trăit, în medie, felinele domestice din Marea Britanie, în funcție de vârsta lor actuală.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Ce nu știai despre pisicile Sfinx

Rezultatele sugerează că pisicile birmaneze au cea mai mare speranță de viață, pisoii fiind așteptați să trăiască încă 14,4 ani. Nu este surprinzător faptul că speranța de viață rămasă scade pe măsură ce felinele îmbătrânesc.

Specialiștii susțin că astfel de cifre sunt importante deoarece oferă o privire asupra viitorului pisicilor: „În esență, ceea ce facem este să oferim un anumit nivel de certitudine statistică, în timp ce anterior se baza doar pe presupuneri”, a declarat dr. Dan O’Neill, coautor al studiului de la Royal Veterinary College (RVC), citat de The Guardian. Acest lucru, a adăugat el, poate fi important pentru potențialii proprietari, organizațiile caritabile care oferă pisicii un nou adăpost și medicii veterinari.

Studiu amplu despre speranța de viață a pisicilor

Într-un articol publicat în Journal of Feline Medicine and Surgery, cercetătorii de la RVC și de la Universitatea Națională Chung Hsing din Taiwan au relatat cum au folosit date de la 7.936 de pisici înregistrate la veterinar în Marea Britanie, care au murit între 1 ianuarie 2019 și 31 martie 2021, pentru a calcula durata medie de viață rămasă pentru fiecare an de viață.

Per total, speranța medie de viață rămasă pentru pisicile aflate în primul an de viață este de 11,7 ani, mai mare la femele (12,5 ani) și mai mică la masculi (11,2 ani).

Ce au aflat experții

Oamenii de știință au descoperit că pisicile metise (care au constituit 88% din totalul pisicilor) au o speranță de viață mai mare decât cele de rasă pură, cel puțin până la bătrânețe, primele având o speranță de viață rămasă de 11,9 ani în primul an de viață, comparativ cu 10,4 ani pentru cele din urmă.

O’Neill susține că astfel de diferențe sunt uriașe: „Dacă prioritatea cuiva este să își dorească o felină care să amâne moartea cât mai mult timp posibil, în medie, avem acum dovezile care indică [să ia] o femelă metisă”.

Fără păr, dar incredibil de afectuoasă

Analizând anumite rase cu cel puțin 15 decese înregistrate, pisicile siameze trăiesc în jur de 13 ani, în timp ce Bengal – 8,5 ani. Echipa de cercetători adaugă că speranța de viață scurtă pentru pisicile Sfinx ar putea fi legată de riscul crescut de probleme medicale.

Potrivit specialiștilor, pisicile necastrate au o speranță de viață mai scurtă, în timp ce felinele cu o greutate corporală medie trăiesc mai mult decât cele obeze sau subnutrite.

Dincolo de faptul că este o rasă relativ nou apărută, pisica Sfinx și-a câștigat deja o reputație în toată lumea, fiind numită „pisica fără păr” sau „cheală” datorită blănii sale extrem de scurte și aproape imposibil de văzut cu ochiul liber, similară pufului de piersică. Însă, afecțiunea compensează lipsa părului, fiind o felină extrem de iubăreață și lipicioasă.

Asociația Americană pentru Prevenirea Cruzimii împotriva Animalelor (ASPCA) descrie Sfinxul ca o rasă potrivită pentru copii și chiar alte animale de companie, cu o nevoie ridicată de atenție și prietenoasă chiar și cu străinii.