Comediantul, actorul și regizorul premiat cu BAFTA, Emmy și Globul de Aur, Ricky Gervais, și-a anunțat intenția de a depăși impresionanta sumă de 2,2 milioane € pe care a donat-o anterior organizațiilor de protecție a animalelor, folosind profitul obținut din turneul său de stand-up Mortality.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Milioane de euro pentru animale în întreaga lume

În 2023, Gervais, celebru pentru rolul său din serialul After Life, a strâns prin vânzarea biletelor pentru turneul său global Armageddon nu mai puțin de 2,2 milioane €. Această sumă a fost distribuită generos către 11 organizații pentru animale din întreaga lume, sprijinind cauze variate, de la salvarea animalelor de companie până la protecția speciilor sălbatice pe cale de dispariție, notează VeganFTA.

Vestea despre noua sa inițiativă filantropică a venit după un spectacol sold-out la Hollywood Bowl. Într-o postare pe Instagram, Gervais și-a exprimat recunoștința față de fanii săi:

„Un mare mulțumesc tuturor celor care au cumpărat un bilet pentru Hollywood Bowl și tuturor celor care au încercat… Multe locuri costau mii de dolari, dar încerc întotdeauna să cheltuiți banii cu folos (acei 2,2 milioane € au fost din turneul trecut, apropo. Sper să depășesc această sumă acum).”

Abordarea sa unică privind prețurile biletelor — vânzarea locurilor premium la prețuri mai mari și donarea diferenței către organizații caritabile — a adus fonduri importante pentru animale și a descurajat revânzarea ilegală a biletelor. El a explicat:

„În acest fel, oamenii care sunt dispuși să plătească mai mult știu cel puțin că banii se duc către cauze caritabile, nu către niște speculanți.”

Angajament etic și advocacy pentru animale

Complet vegan, Gervais a vorbit deschis despre motivațiile etice care îl ghidează. Într-un interviu pentru podcastul The Overlap, el a spus:

„A fost întotdeauna o chestiune de etică… Fac multe pentru organizațiile de protecție a animalelor, așa că ar fi fost ipocrit să salvez câini și în același timp să mănânc oi.”

El și-a confirmat statutul de vegan complet în 2022, evidențiind coerența între advocacy-ul său și alegerile personale.

Implicarea lui Gervais merge dincolo de contribuțiile financiare. El s-a implicat în campanii împotriva vânătorii de trofee, testării pe animale și comerțului ilegal cu specii sălbatice și a susținut eforturi pentru expunerea cruzimii din industria cosmeticelor. Angajamentul său pe termen lung pentru protecția animalelor i-a adus recunoaștere, inclusiv titlul de Persoana Anului acordat de PETA în 2013.