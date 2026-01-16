Descoperire alarmantă a Gărzii de Mediu Bihor: apartament transformat în adăpost ilegal de vipere mortale, tarantule și șerpi exotici / Ce riscă proprietarul animalelor (FOTO)

O crescătorie ilegală de reptile a fost descoperită joi, 15 ianuarie 2026, într-un apartament din orașul Ștei, județul Bihor. La un control, autoritățile au găsit vipere veninoase pentru care nu există ser antiviperin în România, alături de mai mulți șerpi, tarantule și alte specii protejate, toate ținute în condiții necorespunzătoare.

Vipere mortale fără ser în România, caiman, varan și tarantule descoperite într-o crescătorie ilegală de reptile

„Comisarii Gărzii de Mediu Bihor, împreună cu poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor – Biroul pentru Protecţia Animalelor şi ai Poliţiei Oraşului Ştei, au desfăşurat un control pentru identificarea unei crescătorii de reptile în oraşul Ştei.

În urma controlului efectuat într-un apartament situat pe str. Andrei Mureşanu, într-o cameră de aproximativ 12 mp, au fost identificate mai multe animale sălbatice ţinute în captivitate”, a precizat Garda de Mediu Bihor pe rețelele sociale.

În apartament trăiau 8 exemplare de șerpi, 2 vipere de groapă Mangshan (Protobothrops mangshanensis – specie CITES Anexa II), 3 șerpi Boa, 1 șarpe hognose vestic, 1 șarpe de porumb (anerystristic), 1 piton, 1 exemplar de varan cu pete galbene, 1 exemplar de caiman, 1 exemplar de țestoasă cu picioare roșii și 10 exemplare de tarantule.

Specii protejate, ținute ilegal în apartament

„Majoritatea acestor exemplare fac parte din specii protejate, incluse în Convenţia CITES, achiziţionate fără documente legale de provenienţă, transport sau deţinere. Animalele au fost achiziţionate atât din România, cât şi din alte state UE (Spania, Germania, în cazul viperelor, Estonia)”, au explicat comisarii Gărzii de Mediu.

Poliţiştii Biroului pentru Protecţia Animalelor au constatat încălcarea prevederilor Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, animalele fiind deţinute în condiţii neadecvate, fără asigurarea spaţiului, siguranţei şi posibilităţii de mişcare.

Ce riscă proprietarul animalelor

„Specia de viperă identificată este veninoasă, endemică şi inclusă pe Lista Roşie IUCN, neexistând ser antiviperin disponibil pe teritoriul României. Proprietarul animalelor riscă sancţiuni contravenţionale de până la 30.000 lei, pentru încălcarea legislaţiei de mediu şi a celei privind conservarea faunei sălbatice”, a punctat Garda de Mediu.

Documentele întocmite au fost transmise către reprezentanții DSVSA Bihor, iar până la finalizarea verificărilor au fost impuse mai multe măsuri, printre care interzicerea înstrăinării animalelor, interzicerea înmulţirii acestora şi aplicarea măsurilor de siguranţă pentru prevenirea evadării.