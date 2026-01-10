Pascal este un animal de terapie neobișnuit. Poneiul dansează, face plecăciuni și vindecă singurătatea bătrânilor din cămine

Perfect coafat, cu papion și căciulă de Moș Crăciun, poneiul Pascal își etalează abilitățile de terapie în fața bătrânilor de la Căminul Wales Home din Cleveland, Quebec (Canada): dansează, se înclină și vindecă singurătatea.

Pascal, poneiul de terapie care învinge singurătatea și depresia bătrânilor din cămin

Poate că nu este un animal de terapie tipic, dar poneiul de nouă ani a devenit un favorit al rezidenților și unul dintre cele 50 de animale care lucrează prin rotație cu organizația de animație a grădinii zoologice Toutous Poilus.

„Are mult caracter”, a declarat proprietara Anne Caroline Coutu pentru CBC. „Are capacitatea de a se conecta cu oamenii”, a mai spus ea.

Stăpâna, trupa de animale și voluntarii oferă sprijin emoțional în cămine, centre de îngrijire pe termen lung și spitale. Show-urile lor sunt programate aproape zilnic în cartierele estice ale Quebecului și în zona metropolitană Montreal.

20 și ceva de animale — cobai, porumbei, pisici, iepurași și câini — îl însoțesc pe Pascal în orice moment, dar el rămâne vedeta spectacolului, spune Coutu.

Animalele le reamintesc de „timpul petrecut acasă”

Polly McClure Gifford și-a amintit de copilărie când Pascal a pășit ușor pe holul căminului ei de bătrâni, oprindu-se chiar lângă scaunul cu rotile. I-a adus aminte de marea fermă a familiei sale și de poneiul pe care sora ei îl adora, cu ani în urmă.

Pascal, calul miniatural în vârstă de nouă ani, are o înălțime de 60 de centimetri. Face parte dintr-un grup de animale care animă bătrânii din cămine.

„Voia ca poneiul acela să vină în casă, să stea și să mănânce cu noi”, și-a amintit McClure Gifford, adăugând că mama ei nu a vrut să audă de așa ceva. „Îmi aduce aminte”, a spus ea, privind zecile de animale din cămin.

De câte ori vin animalele în vizită

Animalele vin în vizită cam o dată pe lună, potrivit lui Lysanne Hamel, coordonatoarea de activități de la Wales Home. Situat într-un orășel la aproximativ 150 de kilometri est de Montreal, multor rezidenți ai căminului de bătrâni le lipsesc animalele de companie. „Faptul că îi pot revedea și mângâia le aduce aminte de timpul petrecut acasă”, a explicat Hamel.

Beneficiile animalelor au inspirat-o atât de mult încât a abordat-o pe Coutu, proprietara lui Pascal, pentru a-i propune să scrie o carte ilustrată despre trupa cu animale de terapie.

10 până la 12 sesiuni pe săptămână în Quebec

Jean Coates, care s-a mutat în azilul de bătrâni împreună cu soțul ei anul trecut, susține că nu este o mare iubitoare de animale. „Dar s-ar putea să mă schimb”, a glumit ea, în timp ce un porumbel gri stătea cocoțat pe capul ei, iar un pui mic zăcea pe masă în fața ei. „Pur și simplu nu pot trece peste asta”, a spus ea chicotind, arătând spre o pasăre care stătea nemișcată pe fundul lui Pascal.

Răbdarea poneiului și capacitatea lui de a urma instrucțiunile au necesitat destul de mult antrenament, a dezvăluit Coutu. A început să lucreze cu el după ce a câștigat un premiu la un concurs televizat din Quebec, în 2016.

Antrenându-l să interacționeze cu ceea ce ea numește factori de stres urbani, Coutu îl îmbrăca și îl ducea în medii zgomotoase pentru a-l desensibiliza la sunetele și imaginile cu care ar putea intra în contact în timpul voluntariatului. Pascal nu este doar remunerat masiv cu recompense și scărpinări pe spate, ci are parte și de odihnă.

Afacerea cu animale de terapie se bucură de mare succes

Înainte de a avea o afacere de succes, a fost martoră direct la beneficiile terapeutice ale animalelor împreună cu tatăl ei, după ce acesta a primit diagnosticul de Alzheimer. Coutu a lansat oficial organizația Toutous Poilus în 2010. De atunci, business-ul a crescut vertiginos, iar organizația se bazează pe voluntari pentru a oferi 10 până la 12 sesiuni pe săptămână în Quebec.

„Multe dintre animalele antrenate la oliță – inclusiv Pascal – pot intra în spațiile medicale și rezidențiale fără să facă mizerie”, a punctat Coutu.

Annie Lavariere, voluntară la Toutous Poilus, a dezvăluit că organizația poate prelua atât de multe solicitări datorită muncii din culise: cei care ajută la transport, curățenie, îngrijire și acordarea de îngrijiri veterinare.

„Animalele nu judecă. Așa că, fie că ești bogat sau sărac, fie că ești sănătos sau nu, animalelor pur și simplu nu le pasă”, a subliniat ea.