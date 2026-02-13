STIRI

Operațiunea Fight Club: Peste 200 de câini salvați din rețele de lupte ilegale în Dallas

Claudiu Surmei 13 februarie 0 comentarii
câine pitbull în lesă sursa foto: Freepik

Peste 200 de câini au fost salvați de autorități din presupuse locații de lupte ilegale din Dallas, ca parte a unei operațiuni complexe denumite „Operațiunea Fight Club”, au anunțat oficialii americani.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro:

- articolul continuă mai jos -

Pe lângă salvarea animalelor, poliția a confiscat arme furate și alte dovezi legate de luptele canine, potrivit unui mesaj publicat de Poliția din Dallas pe rețelele de socializare.

Operațiunea Fight Club, în Dallas

Autoritățile nu au dezvăluit locațiile exacte implicate, însă ancheta continuă, iar noi arestări sunt de așteptat, notează CBS News.

În cadrul operațiunii, au fost confiscate:

  • 207 câini
  • 21 de pistoale
  • 28 de puști
  • 6 revolvere
  • Peste 500 grame de cocaină
  • Peste 500 grame de marijuana
  • Pastile de fentanyl
  • Echipamente pentru lupte canine, inclusiv benzi de alergare, lanțuri și alte accesorii
Sursa foto: Dallas Police Department

Pentru a desfășura această operațiune, s-au pus în, executare mandate de percheziție la zeci de locații implicate în ancheta privind luptele canine și cruzimea față de animale.

Investigația este în desfășurare, iar autoritățile promit să ofere noi actualizări pe măsură ce apar informații suplimentare.

  • Claudiu Surmei este redactor-șef la Pets&Cats și iubitor declarat de pisici. Are o felină salvată de pe stradă și scrie cu pasiune despre tot ce ține de animalele de companie — de la adopții și hrană, până la legislație și povești care inspiră. Vine din presa clasică, cu ani de experiență în redacții de sport și actualitate (Antena 3, Prima TV, Telekom Sport, Orange Sport, Prima Sport, Mediafax), dar și cu articole publicate în ProSport, Gândul și Ziarul Financiar. Crede că jurnalismul poate schimba lucruri — inclusiv în viața animalelor.

    Vezi toate articolele
, ,

By Claudiu Surmei

Claudiu Surmei este redactor-șef la Pets&Cats și iubitor declarat de pisici. Are o felină salvată de pe stradă și scrie cu pasiune despre tot ce ține de animalele de companie — de la adopții și hrană, până la legislație și povești care inspiră. Vine din presa clasică, cu ani de experiență în redacții de sport și actualitate (Antena 3, Prima TV, Telekom Sport, Orange Sport, Prima Sport, Mediafax), dar și cu articole publicate în ProSport, Gândul și Ziarul Financiar. Crede că jurnalismul poate schimba lucruri — inclusiv în viața animalelor.

Related Post

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *