Peste 200 de câini au fost salvați de autorități din presupuse locații de lupte ilegale din Dallas, ca parte a unei operațiuni complexe denumite „Operațiunea Fight Club”, au anunțat oficialii americani.

Pe lângă salvarea animalelor, poliția a confiscat arme furate și alte dovezi legate de luptele canine, potrivit unui mesaj publicat de Poliția din Dallas pe rețelele de socializare.

Operațiunea Fight Club, în Dallas

Autoritățile nu au dezvăluit locațiile exacte implicate, însă ancheta continuă, iar noi arestări sunt de așteptat, notează CBS News.

În cadrul operațiunii, au fost confiscate:

207 câini

21 de pistoale

28 de puști

6 revolvere

Peste 500 grame de cocaină

Peste 500 grame de marijuana

Pastile de fentanyl

Echipamente pentru lupte canine, inclusiv benzi de alergare, lanțuri și alte accesorii

Pentru a desfășura această operațiune, s-au pus în, executare mandate de percheziție la zeci de locații implicate în ancheta privind luptele canine și cruzimea față de animale.

Investigația este în desfășurare, iar autoritățile promit să ofere noi actualizări pe măsură ce apar informații suplimentare.