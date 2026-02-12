Cazul adăpostului privat de câini din Suraia, județul Vrancea, continuă să șocheze și să mobilizeze comunitatea iubitorilor de animale. După apariția imaginilor cutremurătoare care arată maltratarea sistematică a animalelor, Asociația Dreptate pentru Animale și alte ONG-uri cer acum închiderea definitivă a adăpostului gestionat de SC Vetmedan SRL.

Noi imagini, noi orori

Într-o postare recentă pe Facebook, Asociația Dreptate pentru Animale a publicat imagini și detalii care dezvăluie acte de cruzime asupra câinilor din adăpost. Organizația vorbește despre un loc unde animalele au fost sacrificate pe bani publici, iar viața fiecărui câine a fost evaluată ca având „etichetă de preț”.

„În virtutea acestor imagini, cerem public închiderea adăpostului din Suraia, începând de mâine – 13 februarie, pentru a opri suferința câinilor”, se arată în mesajul ONG-ului.

Apel la voluntari și adopții

ONG-urile implicate, printre care Save Our Paws, Sache Vet și Kola Kariola, anunță că vor prelua sterilizarea și îngrijirea câinilor care au supraviețuit maltratării. Pentru aceste acțiuni, se fac apeluri către voluntari, care sunt așteptați în Suraia, la ora 10:00. De asemenea, cei care doresc să adopte un animal pot să o facă, oferind astfel o șansă la viață câinilor salvați.

Această mobilizare comunitară este esențială pentru a asigura supraviețuirea animalelor și pentru a le oferi condiții decente, departe de cruzimea din adăpost.

Context: scandalul Vetmedan

Cazul adăpostului din Suraia a atras atenția publicului după ce polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor din Vrancea au deschis dosar penal pentru schingiuirea animalelor. În urma verificărilor, DSVSA Vrancea a suspendat activitatea adăpostului, iar ONG-urile continuă să solicite sancțiuni pentru medicul veterinar responsabil, Daniel Lazăr.

Până în prezent, se estimează că aproximativ 15.000 de animale ar fi fost ucise de SC Vetmedan SRL, cu fonduri publice de peste 28,5 milioane de lei. Organizațiile pentru protecția animalelor denunță eutanasieri ilegale, proceduri medicale neconforme și evidențe oficiale falsificate.

Implicarea comunității și pașii următori

Asociația Dreptate pentru Animale, alături de alte ONG-uri, își continuă demersurile pentru protecția câinilor și cere autorităților măsuri urgente și transparente. În același timp, comunitatea poate ajuta activ, fie ca voluntar, fie prin adopții, oferind o șansă reală la viață animalelor salvate din adăpostul groazei din Suraia.

Cazul rămâne unul dintre cele mai grave scandaluri de protecție a animalelor din România și continuă să mobilizeze opinia publică și autoritățile pentru a preveni repetarea unor asemenea tragedii.