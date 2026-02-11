Cazul adăpostului privat de câini din localitatea Suraia, județul Vrancea, continuă să provoace revoltă publică. După apariția imaginilor din interiorul adăpostului, autoritățile au intervenit, iar organizațiile pentru protecția animalelor cer acum măsuri urgente împotriva medicului veterinar responsabil de activitate.

În urma verificărilor efectuate la fața locului, autoritățile au anunțat suspendarea activității și deschiderea unui dosar penal.

DSVSA Vrancea a transmis:

„Având în vedere difuzarea imaginilor în mediul online, în data de 10.02.2026, cu activitatea care s-a desfășurat în adăpostul privat de câini din localitatea Suraia, D.S.V.S.A. Vrancea împreună cu A.N.S.V.S.A. București și reprezentanți ai Biroului Protecția Animalelor din cadrul I.P.J. Vrancea au dispus imediat suspendarea activității adăpostului de câini privat din localitatea Suraia și sesizarea Colegiului Medicilor Veterinari Vrancea pentru a analiza și dispune măsurile ce se impun în conformitate cu legislația sanitară veterinară pentru activitatea prestată de către personalul sanitar veterinar al adăpostului.”



La rândul lor, reprezentanții IPJ Vrancea au declarat pentru Pets&Cats:

„La data de 11 februarie a.c., polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea au efectuat verificări comune la un adăpost privat de câini din localitatea Suraia, împreună cu reprezentanți ai D.S.V.S.A. Vrancea și A.N.S.V.S.A. București.

În urma activităților de control, autoritatea sanitar-veterinară competentă a dispus măsura suspendării imediate a activității adăpostului.

Totodată, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea a fost înregistrat dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de schingiuirea animalelor, faptă prevăzută de art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor.

În cauză, cercetările sunt continuate de polițiști, sub coordonarea unității de parchet competente, pentru stabilirea cu exactitate a situației de fapt și dispunerea măsurilor legale ce se impun.”

Aproximativ 15.000 de animale ucise pe bani publici

Cazul Suraia este legat de activitatea desfășurată de SC Vetmedan SRL, operator privat implicat în gestionarea câinilor fără stăpân și în derularea mai multor contracte publice în țară.

Potrivit datelor existente până în acest moment, aproximativ 15.000 de animale ar fi fost ucise, pentru aceste fapte fiind utilizați peste 28,5 milioane de lei din bani publici prin contracte încheiate cu UAT-uri. Practic, viața fiecărui câine ar fi valorat în jur de 1.900 de lei.

Organizațiile din domeniul protecției animalelor vorbesc despre eutanasieri efectuate în afara cadrului legal, proceduri medicale neconforme, suspiciuni de fals în documente medicale și evidențe oficiale, precum și despre condiții incompatibile cu legislația privind bunăstarea animalelor.

Asociația Dreptate pentru Animale cere măsuri urgente

Pe fondul apariției noilor imagini și al anchetei în curs, Asociația Dreptate pentru Animale a transmis un mesaj public în care solicită investigarea urgentă a medicului veterinar Daniel Lazăr.

Mesajul integral publicat de organizație:

„Moartea cu etichetă de preț!

Episodul 2 – Afacerea Vetmedan

Cerem public ca activitatea medicului Daniel Lazăr, responsabil de gestionarea adăpostului din Suraia, să fie investigată urgent și temeinic de autorități, având în vedere atrocitățile apărute în spațiul public, care indică maltratarea animalelor. Nu întelegem cum medicul Daniel Lazăr este încă liber!

Au fost depuse plângeri la IPJ Vrancea, la DSV Vrancea și la CMV. Nu înțelegem cum, în fața acestor sesizări și a reacției publice, nu există încă măsuri clare și vizibile care să asigure protecția animalelor și siguranța comunității.

Adăpostul din Suraia a ajuns, în ochii multora, un loc al suferinței – un așa-zis „adăpost” care funcționează mai degrabă ca un lagăr de exterminare, un abator făcut pe banii contribuabililor.

Cerem public IPJ Vrancea să ia măsuri de urgență și să comunice transparent stadiul plângerilor depuse.”

Între timp, o petiție pentru oprirea uciderii animalelor pe bani publici a adunat, până miercuri la ora 21:30, aproape 20.000 de semnături, iar presiunea publică asupra autorităților crește. Poți semna petiția AICI!

Ancheta este în desfășurare, iar cazul Suraia rămâne unul dintre cele mai grave cazuri de abuz din domeniul protecției animalelor din ultimii ani.

Câinii din adăpost, circa 205 animale, vor fi daţi spre adopţie.