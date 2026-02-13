Povestea câinelui agresat din Galați, în urma căruia un bărbat s-a ales cu dosar penal, iar câinele cu spitalizare, a făcut înconjurul țării, fiind vorba despre un caz de violență cruntă asupra animalelor.

Povestea câinelui agresat din Galați

Ulterior s-a aflat și ce a stat în spatele gestului reprobabil al celui care i-a introdus în anus câinelui un băț de lemn. Asociația Help Lăbuș a povestit pe pagina de Facebook ce s-a întâmplat de fapt.

„Înainte ca acest filmuleț să existe, acest câine ținea în gură o cățelușă și nu îi mai dădea drumul. O mutila sub ochii unor oameni îngroziți, neputincioși, care încercau disperați să îi despartă. Nimic nu funcționa. Cățelușa murea sub colții lui. Într-un moment de panică absolută, cineva a făcut un gest extrem. Nu din cruzime. Nu din ură. Ci din disperarea de a salva o viață. Și așa, cățelușa a fost eliberată”, scrie pe pagina de socializare, postările integrale, alături de fotografii, putând fi văzute AICI.

În ce stare se află animalele

Ambele animale au fost duse la veterinar, iar în timp ce Thor, numele câinelui rănit, se află în afara oricărui pericol, neavând leziuni interne din cauza bucății de trestie, Fetița, cățelușa la un pas de moarte, se zbate să supraviețuiască, suferind răni foarte grave.

„Starea ei este greu de descris în cuvinte: sfâșiată, plină de găuri, cu dureri cumplite și cu șanse minime. Și totuși, am ales să insistăm pentru viața ei. Rănile sunt extrem de grave, iar recuperarea, dacă va avea noroc, va fi lungă și grea. Există zone unde țesutul nu mai poate fi salvat, există risc mare de infecție, există durere. Multă durere”, scrie aceeași asociație pe Facebook.

