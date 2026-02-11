Poliţiştii din cadrul Biroului pentru Protecţia Animalelor Galaţi au deschis un dosar penal pentru schingiuirea animalelor, după apariţia în spaţiul public online a unor imagini în care un câine este supus unor acte de cruzime, a informat miercuri Inspectoratul de Poliţie Judeţean Galaţi, transmite Agerpres.

Dosar penal pentru schingiuirea animalelor

Potrivit sursei citate, poliţiştii s-au sesizat din oficiu şi au identificat persoana care a postat imaginile pe reţelele de socializare, fiind vorba despre un bărbat în vârstă de 29 de ani, din localitatea Ghidigeni, judeţul Galaţi.

“În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că bărbatul a filmat exemplarul canin în timp ce se afla într-un autoturism, în zona localităţii Proponeşti, judeţul Galaţi. De asemenea, exemplarul canin a fost identificat şi găsit în afara oricărui pericol, fiind transportat la un cabinet medical veterinar pentru evaluare şi acordarea îngrijirilor de specialitate”, a transmis IPJ Galaţi.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de schingiuirea animalelor, cercetările fiind continuate în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul şi dispunerii măsurilor legale care se impun.