Maramureș ar putea avea în sfârșit o ambulanță pentru animale. Fight for Animals, o asociație din Baia Mare care salvează, tratează și luptă pentru animalele care nu au pe nimeni, și-a propus achiziționarea unei ambulanțe veterinare. Reprezentanții asociației organizează o campanie de strângere de fonduri și anunță că mai au nevoie de suma de 6.000 de euro pentru a putea cumpăra acest instrument.

Pentru ce va fi folosită ambulanța veterinară pe care o vor achiziționa cei de la Fight for Animals

Ambulanța veterinară va fi folosită pentru campanii de sterilizări în comunități unde animalele nu au acces la servicii medicale, pentru transportul animalelor de la adăpost către clinicile veterinare și pentru intervenții rapide, când fiecare minut contează.

Ambulanța le va permite membrilor asociației să acționeze mai rapid și eficient pentru salvarea animalelor în nevoie.

„Asociația Fight for Animals Baia Mare luptă pentru a pune capăt suferinței. Luptă pentru fiecare necuvântător. Durerea cea mai mare din această misiune de salvare este faptul că nu pot fi salvate toate animalele. Nu pentru că nu se dorește, ci pentru că toate salvările implică timp, dedicare, responsabilitate și ce e mai important: costuri financiare. Un animal salvat implică niște costuri foarte mari pentru asociație. Fără donații și sprijin din partea iubitorilor de animale, preluarea următorului animal în suferință devine imposibilă. O mână de oameni nu poate cuprinde rata de abandonuri din județul Maramureș. Domnul Paul Oșan, fondatorul acestei asociații, este extrem de implicat și un om cum rar mai întâlnești. Merită să-i fim alături în această luptă grea! Județul și țara au nevoie de o schimbare. Pași mici spre o normalitate” a declarat pentru petscats.ro unul dintre voluntarii Fight for Animals.

Cu ajutorul ambulanței, membrii asociației își propun ca în anul 2026 să ajungă în cât mai multe sate din județ și să sterilizeze animale din poartă în poartă, pentru a preveni abandonul.

„Ambulanța veterinară din proiectul Fight for Animals este o ambulanță socială, menită să salveze, să sterilizeze, să transporte animalele care au nevoie de ajutor. Exact cum noi oamenii avem nevoie de o ambulanță de urgență, așa au nevoie și animalele. Animalele abandonate au nevoie de ajutor, animalele accidentate au nevoie de primul ajutor, au nevoie de oameni să le fie alături”, ne-au mai spus reprezentanții asociației din Baia Mare.

Asociația Fight for Animals din Baia Mare, apel la comunitatea iubitorilor de animale

Asociația Fight for Animals face un apel către toți iubitorii de animale din Maramureș și nu numai să se implice la construirea unei lumi mai bune pentru animalele nimănui.

„Fiecare om care donează participă în mod direct în salvarea a tuturor animăluțelor care ajung în această ambulanță. Știm că zilele în care trăim sunt grele, toate implică costuri financiare. Dar, să nu uităm că suferința animalelor nu o aude nimeni, doar acei oameni care au inima și sufletul deschis. Renunță azi la o cafea și sprijină acest proiect să devină realitate! Animalele abandonate și aflate în suferință nu au voce nici putere, noi avem! O mobilizare masivă pentru un proiect de suflet! Fiți alături de noi și donați. Sprijiniți Asociația Fight for Animals pentru a putea merge mai departe, pentru a stopa abandonul și înmulțirea necontrolată! Din inimă pentru mai multe inimi!”, au mai transmis cei de la Fight for Animals.

Cei care își doresc să facă o donație pentru achiziționarea ambulanței veterinare din Maramureș o pot face prin unul dintre următoarele mijloace:

Mențiune: PENTRU AMBULANȚA VETERINARĂ

Beneficiar: ASOCIATIA FIGHT FOR ANIMALS

cont lei: RO50BTRLRONCRT0588987801

cont euro: RO97BTRLEURCRT0588987801

SWIFT BTRLRO22

PayPal: fightforanimalsbaiamare@gmail.com

Revolut: 0749 718 734

BT Pay: Transfer prin IBAN – RO50BTRLRONCRT0588987801

Activitățile asociației pot fi urmărite pe Instagram și Facebook.