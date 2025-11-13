Charlie a fost un cățel cu trei picioare, pe care Alexandra Pașca l-a adoptat din cabinetul medicului veterinar, acolo unde Charlie și-a trăit și ultimele zile — zece ani mai târziu. În numele lui, stăpânii au înființat un ONG și apoi au creat Tabăra lui Charlie.

„Anul trecut, Charlie intra foarte des în cabinet, pentru analize și tratamente. Știam ziua programării, dar niciodată pe cea care avea să fie ultima. Știam că trebuie să mă pregătesc pentru ea și, totuși, la final tot nu am fost.

L-am adoptat tot din cabinet. Același medic care l-a salvat atunci, după zece ani îi punea perfuzii noaptea, ziua, duminica, de Crăciun. Calcula, scădea sau dubla doze, făcea din vineri luni și muta dimineața dacă era nevoie.

S-a încercat totul, și cu o palmă mai sus, și totul a dus aici: „E în faza terminală. Bucurați-vă de fiecare zi.”

Așa am făcut. Doar că, în urma poveștii lui, nu putea rămâne golul și nimicul.”

Din suferință s-a născut o misiune: Ambulanța lui Charlie

Ca să nu-l uite nimeni pe Charlie al ei, Alexandra s-a pus pe strâns donații pentru o ambulanță — totul în memoria lui.

Din cei 125.000 de lei, a cumpărat ambulanța, iar pe donatori i-au numit Oamenii lui Charlie, pentru că el chiar a avut oameni care au fost impresionați de acest vis. Ambulanța, cumpărată din străinătate, a fost colantată, tot gratuit, de Miruna — unul dintre Oamenii lui Charlie — și donată cabinetului medical condus de medicul Raul Negrițaș.

„Azi am intrat din nou în cabinet. Să-l las pe Charlie acolo unde a început și s-a terminat totul. Să predau ambulanța.

Îmi place să cred că undeva, cumva, ei doi povestesc ca între bărbați, convinși că poveștile nu se termină niciodată atunci când finalul n-a fost suficient de puternic ca să le oprească.

Sau, din instinct, poate Charlie e tot pe cântar, de unde privește mândru spre mine că am acceptat și asta: să se întoarcă pentru toată lumea, cum a vrut el, nu doar pentru mine, cum l-am cerșit eu.”

A fost multă emoție în ziua în care ambulanța a plecat la drum.

„S-o văd cum trece pe lângă mine și să știu încotro se îndreaptă: să ducă povestea unui câine mai departe.

A trecut pe lângă mine ca un răspuns. Ca o dovadă că nicio poveste nu se termină când moare un trup, ci când uităm să o ducem mai departe.

E un drum fără Charlie, dar e primul drum pentru alții.

Și cred că undeva, Charlie știe că n-a plecat degeaba — că iubirea lui s-a transformat în roți, în oameni, în salvări, în vieți noi.

N-am reușit să-l salvez pe al meu pentru totdeauna, dar poate, datorită lui, altcineva își va salva câinele la timp.

Pentru mine nu e doar o ambulanță. E ceea ce a rămas din povestea noastră.

Mergi, dragă ambulanță. Undeva, cineva se roagă chiar acum să ajungi la timp, să salvezi altă poveste, alt câine, alt om.

Drum bun, Charlie.” a scris Alexandra Pașca pe

Tabăra lui Charlie — paradisul din Sălaj pentru sufletele fără stăpân

De la Charlie a pornit și Tabăra lui Charlie, un mic paradis lângă Șimleul Silvaniei, în județul Sălaj. Cățeii care stau în Tabăra lui Charlie sunt îngrijiți și fericiți, dar încă își caută o familie doar pentru ei. Moșu, Black, Luna sau Moon își doresc o familie frumoasă de Crăciun.

Alexandra Pașca este scriitoare, iar printre lucrările publicate se numără Cerșetori la poarta sufletului, volumele I și II, precum și cărți de colorat pentru cei mici. Cerșetori la poarta sufletului s-a vândut și în Germania, Italia și Thailanda.