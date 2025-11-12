Tracy Fosterling, o femeie din SUA, are grijă de 60 de animale în regim foster încă din 2018, pe lângă cei cinci câini și două pisici ale ei. Anul acesta a avut parte de unul dintre cele mai dificile cazuri pe care le-a întâlnit până acum: Blossom, un câine al străzii agresiv, care avea nevoie de o familie iubitoare.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

O schimbare radicală în șase luni

Blossom, o cățelușă în vârstă de un an, nu suporta să fie atinsă de nimeni atunci când a fost adusă acasă la Tracy. Salvatorii lui Blossom au trebuit să o aducă într-o cușcă, unde a rămas o perioadă de timp.

„A stat în cușca ei o vreme, nu a făcut contact vizual, a mârâit la mine și nu a vrut deloc să se apropie de mine,” a declarat Tracy Forsterling pentru People. „A fost foarte trist să văd un câine în starea ei.” Deși Tracy a mai avut grijă de câini anxioși sau stresați, nu a văzut niciunul în starea lui Blossom. Tracy a postat pe Tiktok progresul cățelușei, căutând sprijin de la urmăritorii ei.

„Blossom a ajuns la adăpost fără absolut nicio vină, deci de ce nu ar merita o șansă?”, a răspuns femeia persoanelor care îi spuneau că este o responsabilitate prea mare îngrijirea unui câine ca Blossom. Timp de șase luni, Tracy nu a renunțat și a crezut că noul ei câine se va vindeca de traumele sale. Cățelul a avut nevoie de opt zile pentru a ieși din cușcă, însă nu dorea să se miște prin casă. Alegea să stea alături de ceilalți câini, evitând-o complet pe Tracy și soțul ei.

Când s-au împlinit șase luni de la venirea lui Blossom, unul dintre câinii lui Tracy s-a îmbolnăvit și avea nevoie de o operație majoră. Pentru a-și putea îngriji câinele, șefa centrului care a salvat-o p Blossom a luat-o în regim foster. Tracy a postat pe Tiktok un videoclip în care a spus că Blossom caută atenția oamenilor din jurul ei și a postat videoclipuri cu cățelușa alături de alte animale. Blossom a ajuns de la un câine speriat, traumatizat și anxios la unul prietenos, care și-a găsit locul în lume.