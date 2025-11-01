Artificiile îi traumatizează pe câini: Ce poți face ca să-ți protejezi animalul de companie

Sclipitoare și spectaculoase pentru oameni, dar un adevărat coșmar pentru animale — artificiile sunt una dintre cele mai mari surse de stres pentru câini și pisici. „Oricât de frumoase ar fi, după ce am învățat cât de mult îi afectează pe câini și alte animale, pur și simplu le detest”, spune Laura Stoker, specialist în comportamentul animalelor și dresoare profesionistă din Marea Britanie.

Când distracția oamenilor devine teroare pentru animale

Pe măsură ce se apropie perioada cu focuri de artificii – de la petreceri private până la sărbători naționale – tot mai mulți proprietari de animale se tem pentru liniștea și siguranța companionilor lor. Pentru Laura Stoker, co-fondatoare a centrului Dog Training Revolution din Staffordshire, fiecare 5 noiembrie (Bonfire Night în Marea Britanie) e un moment de groază, notează BBC.

„E foarte trist, mai ales pentru că nu putem face mare lucru atunci când oamenii decid să lanseze artificii în curte. Câinii se sperie, tremură, unii chiar se îmbolnăvesc de frică”, povestește ea.

Chiar dacă propriul ei câine, un Cane Corso de nouă ani, e destul de tolerant la zgomote, mulți alți câini pe care îi antrenează ajung să fie „incredibil de stresați și agitați”.

Artificiile silențioase – o soluție ignorată

Laura spune că nu vrea să „strice distracția nimănui”, dar crede că e momentul să existe restricții privind vânzarea artificiilor zgomotoase către public.

„Există deja artificii silențioase, deci nu mai avem nicio scuză să folosim variantele care traumatizează animalele. E prea mare impactul asupra lor ca să le lăsăm atât de ușor disponibile”, adaugă ea.

Potrivit unui sondaj realizat în 2024 de RSPCA (organizația britanică pentru protecția animalelor), 66% dintre stăpânii de animale au declarat că focurile de artificii lansate în curți sau grădini sunt o problemă majoră. Sunetele pot ajunge între 120 și 175 de decibeli, ceea ce provoacă frică, anxietate și stres accentuat — uneori chiar răni sau reacții periculoase.

Câini care tremură, sar pe ferestre sau încearcă să fugă

Jenny Martinez, care conduce adăpostul Grinshill Animal Rescue din Shropshire, are grijă de 28 de câini și șase pisici.

„Din cauza amplasării adăpostului, ecoul zgomotelor e foarte puternic. Ținem animalele înăuntru, cu radioul pornit, ca să le distragem atenția. Altfel, unii câini ar înnebuni pur și simplu și ar încerca să spargă ușa ca să fugă”, spune ea.

Cu doar două săptămâni în urmă, câinele ei Winnie, o femelă collie, a stat tremurând toată noaptea din cauza unui spectacol de artificii.

„E sfâșietor să-i vezi așa. Nu știi cum să-i mai liniștești. E o problemă uriașă și ignorată de prea mulți oameni”, adaugă Jenny.

Ce spun medicii veterinari

Veterinarul Jon Slattery, de la clinica Best Friends Veterinary din Worcestershire, confirmă că câinii și caii sunt printre cele mai afectate animale.

„Cel mai grav caz pe care l-am avut a fost un ciobănesc german care, speriat de artificii, a sărit printr-o fereastră de sticlă și s-a tăiat rău”, povestește medicul.

El observă că problema s-a agravat, pentru că artificiile sunt folosite acum la tot mai multe evenimente culturale și religioase – și, din păcate, uneori ajung și pe mâna adolescenților.

„Sunt un mare susținător al ideii ca magazinele să vândă doar artificii silențioase publicului larg”, spune el.

Cum îți poți proteja animalul de companie în timpul artificiilor

BBC și organizațiile de protecție a animalelor recomandă câteva măsuri simple, dar eficiente:

Construiește un loc sigur (un „bârlog”) unde câinele se poate ascunde;

Distrage-l cu jucării sau gustări;

Blochează zgomotul – închide ferestrele, trage draperiile și pornește televizorul sau radioul;

Fii alături de el – uneori simpla ta prezență îl poate calma;

Discută cu veterinarul , care poate recomanda tratamente anti-anxietate dacă e cazul;

Antrenează-l treptat prin exerciții de desensibilizare la zgomote , alături de un dresor profesionist.

