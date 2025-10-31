Pisicile sunt mai rezistente decât câinii la veninul șerpilor. Explicația științifică este surprinzătoare / De ce sângele lor reacționează diferit și cum asta le salvează viața

Pisicile au de două ori mai multe șanse să supraviețuiască unei mușcături de șarpe veninos decât câinii, iar motivele din spatele acestui fenomen straniu au fost dezvăluite de o cercetare a Universității din Queensland.

De ce pisicile sunt mai puternice decât câinii

Echipa științifică, condusă de doctoranda Christina Zdenek și profesorul Bryan Fry, a comparat efectele veninului de șarpe asupra agenților de coagulare a sângelui la câini și pisici, în speranța de a ajuta la salvarea vieților prietenilor noștri blănoși.

„Mușcătura de șarpe este un fenomen frecvent la pisicile și câinii de companie din întreaga lume și poate fi fatală”, a spus dr. Fry. „Cauza este o afecțiune numită «coagulopatie de consum indusă de venin» – în care un animal își pierde capacitatea de coagulare a sângele și, din păcate, sângerează până la moarte”, a explicat expertul.

Rezistă mai bine la veninul șerpilor

În Australia, șarpele brun estic (Pseudonaja textilis) este responsabil pentru aproximativ 76% din mușcăturile raportate la animale în fiecare an.

„Și, în timp ce doar 31% dintre câini supraviețuiesc mușcăturilor unui șarpe brun estic fără antivenin, pisicile au o probabilitate de două ori mai mare să trăiască (66%)”, susține omul de știință, citat de Universitatea din Queensland.

Pisicile au, de asemenea, o rată de supraviețuire semnificativ mai mare dacă li se administrează tratament și, până acum, motivele din spatele acestei disparități erau necunoscute.

Experimentul făcut de oamenii de știință

Dr. Fry și echipa sa au folosit un analizor de coagulare pentru a testa efectele veninului de șarpe brun estic, precum și ale altor 10 veninuri găsite în toată lumea asupra plasmei de câini și pisici în laborator.

„Toate veninurile au acționat mai rapid asupra plasmei câinilor decât a pisicii sau a oamenilor”, a spus Zdenek. „Asta spune despre câini că ar intra mai devreme într-o stare în care coagularea sângelui eșuează și, prin urmare, sunt mai vulnerabili la otrava șerpilor. Timpul de coagulare spontană a sângelui – chiar și fără venin – a fost mai rapid la câini decât la pisici. Acest lucru sugerează că coagularea sângelui mai rapidă la câini îi face mai vulnerabili la aceste tipuri de venin de șarpe”.

Unde greșesc câinii

Mai multe diferențe comportamentale ale pisicilor și câinilor cresc, de asemenea, șansele ca animalele să moară din cauza mușcăturilor de șarpe veninos.

„Câinii investighează de obicei cu nasul și gura, care sunt zone puternic vascularizate, în timp ce pisicile lovesc adesea cu labele”, a spus dr. Fry. „Și câinii sunt de obicei mai activi decât pisicile, ceea ce nu este bine după o mușcătură, deoarece cea mai bună practică este să rămâi nemișcat pentru a încetini răspândirea veninului în corp”.

Cercetătorii speră că studiul lor va fi un semnal de alarmă pentru stăpânii de animale să acționeze foarte repede dacă sunt mușcate de șerpi.

„Ca iubitori de câini, acest studiu ne vizează, dar are și implicații globale”, a subliniat dr. Fry. „Am avut doi prieteni care au pierdut câini mari din cauza mușcăturilor de șarpe, murind în mai puțin de zece minute, chiar dacă șerpii bruni din est nu erau exemplare deosebit de mari. Acest lucru subliniază cât de rapid și fatal poate fi veninul de șarpe pentru câini”.