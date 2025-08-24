Vacanțe pet-friendly în Europa. 15 destinații pentru stăpâni și câini: de la trasee alpine la plaje însorite și orașe care iubesc animalele de companie

Vacanțele nu trebuie să fie doar pentru oameni. Și animalele de companie au dreptul la relaxare. Pentru stăpânii de câini, Europa oferă o gamă uimitoare de destinații pet-friendly. Fie că preferi să te relaxezi pe plaje liniștite, să explorezi orașe istorice sau să faci drumeții montane, bătrânul continent are locuri ideale pentru stăpâni și patrupede deopotrivă.

Italia: De la Dolomiți la Coasta Ligurică

Alta Badia

Munții Dolomiți din Alta Badia oferă nu doar un peisaj de vis, cu vârfuri calcaroase și pajiști pline de flori sălbatice, ci și trasee extinse pentru drumeții relaxante. Explorarea împreună cu câinele devine o experiență completă atunci când vă opriți la cabanele alpine, fiecare cu propriul bucătar care prepară specialități locale autentice.

Stațiunea La Villa este punctul de plecare perfect: de aici, telecabina urcă până la Piz La Ila, o zonă de schi ideală vara pentru plimbări lungi. În vârf, câinii se pot răcori într-o mică piscină înainte de a continua drumul către Rifugio Ütia Bioch, unde preparatele tradiționale ladine sunt acompaniate de cocktailuri aromate cu flori și ierburi alpine. În Colfosco, terasele Jimmi Hütte oferă priveliști spectaculoase și un risotto cu vin roșu demn de regii munților Pizes de Cir.

Unde să stați: Hotel Antines din La Villa oferă camere cu priveliști de vis asupra Dolomiților, iar proprietarul este renumit pentru ospitalitatea sa față de câini. Prețurile pornesc de la 278 € pe noapte cu demipensiune, scrie The Guardian.

Valpolicella

Regiunea Valpolicella, situată la nord de Verona, este o combinație perfectă între peisaje idilice și experiențe culinare de top. Șoselele șerpuitoare dintre dealuri oferă excursii relaxante, iar majoritatea cramelor locale primesc câini. La Cantina e Agriturismo Corte Merci, de exemplu, poți degusta Valpolicella Ripasso, iar la Tenuta Santa Maria di Gaetano Bertani, câinii de talie mică au ocazia să-și însoțească stăpânii în tururile și degustările interioare. Ia cina la Enoteca del Bugiardo din Pedemonte pentru combinații perfecte între vinuri locale și brânzeturi tradiționale.

Unde să stați: Dimora Buglioni Wine Relais, situată printre vițele de vie, acceptă animale de companie și oferă un restaurant excelent. Camere de la 122 € pe noapte, câini 24 € pe noapte.

Liguria

Spre deosebire de multe alte regiuni italiene, Liguria permite accesul câinilor pe plaje chiar și în sezonul de vârf. Bau Bau Village din Albissola Marina combină nisip fin, umbrele de paie și facilități moderne cu o atmosferă dedicată patrupedelor: proiecții de filme și restaurante pet-friendly. După plajă, vizitează Casa Museo Jorn, fosta casă a artistului danez Asger Jorn, o locație culturală prietenoasă cu câinii.

Unde să stați: NH Savona Darsena, la 3 km de plajă, cu camere de la 129 € pe noapte, câini 25 € pe noapte (max. 25 kg).

Franța: multă natură pentru patrupede

Touraine, Valea Loarei

Valea Loarei oferă plimbări istorice pe domeniile unor castele impresionante, precum Chenonceau sau Château du Clos Lucé, ambele permit accesul câinilor în lesă sau în brațe. În Amboise poți explora locuințele lui Leonardo da Vinci și să descoperi gastronomia locală cu tururi ghidate prin Tours.

Unde să stați: Le Martin Pêcheur, o locuință în peșteră, de la 396 € pe noapte.

Reims și Champagne

În regiunea Champagne, câinii sunt bineveniți la GH Martel și Champagne Harlin Père et Fils. Plimbările în Parc de Champagne sau traseele din Parcul Natural Régional de la Montagne de Reims oferă oportunități excelente de mișcare și explorare.

Unde să stați: Appart’City Confort, apartamente de la 70 € pe noapte, câini sub 30 kg.

Pas-de-Calais

Pe coasta franceză a Côte d’Opale, orașele Berck și Le Touquet are plaje și trasee concepute special pentru câini. Turismul local include pachete de bun venit pentru patrupede și hărți cu trasee, restaurante și cazări prietenoase cu animalele.

Unde să stați: Evancy Camiers-Sainte-Cécile, apartamente cu self-catering de la 94 € pe noapte, câini 12 € pe noapte.

Canalul Midi

Canalul Midi, cu o lungime de 240 de km, este ideal pentru croaziere lente pe apă, unde câinii se pot relaxa alături de stăpânii lor. Traseele includ vizite la orașe fortificate și podgorii istorice.

Unde să stați: Baza Le Boat, case plutitoare cu patru locuri de la 984 € pe săptămână.

Portugalia: peisaje pitorești și orașe istorice

Pinhão

Râul Douro, cu podgorii terasate spectaculoase, oferă trasee ideale pentru drumeții alături de câini. Excursiile cu barca, tururile de vin și muzeele locale completează experiența.

Unde să stați: Apartamentul Suite Nunes, cu chicinetă și terasă privată, de la 170 € pe noapte.

Lisabona

Lisabona combină arhitectura pastelată cu piețe vibrante. Traseele urbane permit explorări pe jos, iar plajele din apropiere, precum Praia do Pescoço do Cavalo, acceptă câini.

Unde să stați: Grădina Secretă Selina, sejururi private de la 80 € pe noapte, câini 12 € pe noapte.

Parcul Natural da Serra de São Mamede

Situat în sud-estul Portugaliei, acest parc natural oferă trasee solitare printre pădurile de stejari și orașele fortificate.

Unde să stați: Pousada Marvão, cu priveliști spectaculoase, de la 120 € pe noapte.

Germania: răcoare și aventură montană

Coasta Baltică

Insula Usedom are plaje generoase și promenadă lungă în Heringsdorf, cu zone special amenajate pentru câini. Muzeul Tehnic Istoric Peenemünde și lacul Wolgastsee completează opțiunile de explorare.

Unde să stați: Villa San Remo, apartamente de la 59 € pe noapte.

Munții Harz

Parcul național Harz combină trasee montane, gondole prietenoase cu animalele și un tren cu aburi care urcă până la vârful Brocken. Pădurile oferă un cadru superb pentru aventuri cu câinele.

Unde să stați: Hardenberg BurgHotel, camere de la 198 € pe noapte, câini 25 € pe noapte.

Spania: soare mediteranean și orașe vibrante

Costa Brava

Plajele L’Estartit, Platja del Rec și golful Port de la Selva oferă nisip moale și ape calme, ideale pentru joaca patrupedelor.

Unde să stați: Hostal Sa Rascassa din Begur, camere de la 125 € pe noapte.

Valencia

Jardín del Turia traversează orașul și include zone pentru socializarea câinilor. În centrul vechi, barurile și terasele acceptă animalele de companie.

Unde să stați: Hotel Ad Hoc Carmen, camere de la 94 € pe noapte.

San Sebastián

Chiar dacă restaurantele cu stele Michelin nu primesc câini, tapas-urile din sutele de baruri locale sunt disponibile pentru cei care vin cu patrupedele în lesă. Monte Urgull și plajele orașului oferă recreere.

Unde să stați: Hotel Catalonia Donosti, camere de la 112 € pe noapte.