Supermarketurile din Italia reinventează sesiunile de shopping: cărucioare speciale pentru câini și stăpânii lor

În România și multe alte colțuri ale lumii, oamenii merg să își facă cumpărăturile, iar câinele rămâne legat de un stâlp sau lângă ușa magazinului, așteptând nerăbdător întoarcerea stăpânului. Excepție fac doar câinii de serviciu, care au acces garantat în spațiile comerciale datorită rolului lor important. Pentru restul patrupedelor, cumpărăturile sunt un factor de stres.

Italia reinventează cumpărăturile: cărucioare speciale pentru câini în supermarketuri

În Italia însă, o inițiativă ingenioasă propusă de un supermarket schimbă radical această realitate, transformând experiența cumpărăturilor într-una prietenoasă atât pentru oameni, cât și pentru animalele de companie.

Ideea îi aparține lui Gianfranco Galantini, proprietarul unui magazin Unes din orașul Liano. Acesta povestește că a fost impresionat de numărul mare de câini care erau nevoiți să aștepte afară, indiferent de condițiile meteo, în timp ce stăpânii lor se aflau în interiorul supermarketului.

„Am realizat că mulți clienți se grăbesc atunci când știu că și-au lăsat câinele legat afară. Mi-am spus că, dacă ar exista o modalitate prin care animalul să poată intra în magazin, cumpărăturile ar deveni mai relaxante și, implicit, mai plăcute pentru toată lumea”, a declarat Galantini pentru cotidianul La Repubblica.

O metodă simplă, dar revoluționară

Astfel a apărut ideea cărucioarelor de cumpărături adaptate special pentru câini de talie mică. Fiecare cărucior are o zonă dedicată câinelui, separată de spațiul destinat alimentelor. Suprafețele sunt plate și confortabile, oferind patrupedului posibilitatea să stea în picioare sau să se așeze, în timp ce stăpânul își face liniștit cumpărăturile.

Această soluție are efecte multiple: elimină grija proprietarilor, crește timpul petrecut în magazin și aduce un plus de confort emoțional clienților.

„Oamenii intră acum mai relaxați și nu mai simt presiunea de a se grăbi. Își fac cumpărăturile cu răbdare, știind că prietenul lor blănos se află în siguranță, chiar lângă ei”, subliniază Galantini.

Reacțiile clienților

Feedback-ul a fost extrem de pozitiv. Clienții au salutat ideea și au apreciat faptul că supermarketul a găsit o metodă prin care animalele lor de companie să fie acceptate în interior, fără să incomodeze pe ceilalți.

„Am observat încă din primele zile cât de încântați sunt oamenii. Mulți proprietari de câini mici ne-au spus că și-au făcut cumpărăturile în liniște, fără grija că animalul lor așteaptă afară, poate în frig sau ploaie”, a explicat Galantini.

Curățenie și siguranță, două priorități majore

Un aspect important, care a ridicat inițial semne de întrebare, a fost legat de igienă și de posibilele inconveniente pentru ceilalți cumpărători. Conducerea magazinului a decis să elimine aceste temeri printr-o procedură clară: fiecare cărucior este dezinfectat și curățat după utilizare.

Nu s-au raportat nici incidente majore: „Singurul caz a fost un câine care a lătrat puțin la început, dar s-a liniștit rapid. În rest, animalele par relaxate, iar clienții sunt mulțumiți de această inițiativă”, spune proprietarul supermarketului.

Avantaje

Dincolo de beneficiul evident pentru clienți și animale, proiectul aduce și un avantaj comercial. Timpul îndelungat petrecut în magazin și lipsa stresului îi determină să cumpere mai mult.

Provocări și critici

Pe de altă parte, nu lipsesc nici obiecțiile. Unii clienți au ridicat problema alergiilor la părul de animale, alții se tem că unii copii ar putea fi speriați de prezența câinilor în supermarketuri.

Mai mult, specialiștii atrag atenția asupra unei alte situații delicate: prezența câinilor obișnuiți în același spațiu cu cei de serviciu: „Dacă un câine de companie, neantrenat, deranjează un câine de serviciu, acesta din urmă s-ar putea să nu își poată îndeplini corect sarcinile. Este un aspect care trebuie luat foarte în serios”, avertizează asociațiile pentru drepturile persoanelor cu dizabilități.

În ciuda acestor provocări, conceptul rămâne extrem de atractiv și ar putea deveni o practică răspândită la nivel internațional. Într-o lume în care animalele de companie fac parte din familie, supermarketurile care găsesc soluții prietenoase pentru clienți și patrupedele lor au doar de câștigat.

„Este doar începutul. Dacă această inițiativă va continua să aibă succes, nu ar fi exclus să vedem cărucioare pentru câini în marile lanțuri de magazine din întreaga Europă și, de ce nu, și în afara ei”, anticipează Galantini.

