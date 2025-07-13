Alimentul ieftin din supermarket care prelungește viața câinelui tău. Include-l în hrana patrupedului și vezi cum se transformă: devine mai energic, sănătos și fericit

Când vine vorba de alimentația canină, stăpânii animalelor de companie caută adesea cele mai scumpe suplimente pentru sănătatea patrupedelor. Totuși, potrivit nutriționistului Cameron Wimble, răspunsul este mult mai simplu și mai ieftin decât ai crede. Într-un videoclip devenit viral pe TikTok, acesta a dezvăluit că un ingredient banal, disponibil în orice supermarket, are un impact major asupra sănătății câinelui tău.

Superalimentul din supermarket pentru câinele tău

„Dacă vrei ca animalul tău de companie să trăiască mult, trebuie să începi să-l hrănești cu ouă”, spune Wimble.

Potrivit acestuia, ouăle sunt o sursă excepțională de proteine și conțin toți cei 10 aminoacizi esențiali de care are nevoie un câine. Acești aminoacizi ajută la repararea țesuturilor musculare, sprijină digestia, producția de enzime, precum și funcționarea sistemului imunitar.

Pe lângă proteine, ouăle sunt bogate în colină, un nutrient pentru funcționarea sănătoasă a creierului și memoriei. În plus, ouăle oferă câinilor o doză consistentă de vitamine A, B1, B2, B5, B12 și D, dar și minerale importante precum calciu, fier, fosfor, sodiu, seleniu și zinc.

Cum și cât de des ar trebui să-i oferi ouă câinelui tău

Cameron Wimble recomandă ouă de două până la trei ori pe săptămână, crude sau fierte. Cantitatea ideală variază în funcție de talia câinelui:

Câini de talie mică: o jumătate de ou;

Câini de talie medie: un ou întreg;

Câini de talie mare: până la două ouă / masă.

De asemenea, îi poți da ouă fierte tari, moi, poșate sau sub formă de omletă fără condimente. Wimble încurajează chiar și o abordare interactivă a mesei: „Pentru puțină distracție la cină, încercați să-i dați câinelui un ou fiert întreg, fără coajă. Priviți-l cum se bucură!”.

Mii de iubitori de animale au aplaudat sfaturile expertului și au dezvăluit propriile experiențe cu acest aliment simplu, dar valoros: „Îi dau câinelui meu un ou fiert în fiecare dimineață”, a scris un utilizator. Altul a spus: „Rocco al meu mănâncă omletă cu iaurt grecesc la micul dejun”.

Ce spun medicii veterinari?

Sfaturile lui Wimble sunt susținute și de surse veterinare de încredere. Potrivit PetMD, ouăle gătite sunt sigure pentru câini și considerate o sursă excelentă de acizi grași, proteine și vitamine. Specialiștii avertizează totuși că ouăle trebuie gătite, deoarece alea crude prezintă un risc de contaminare cu Salmonella și împiedică absorbția anumitor vitamine dacă sunt consumate în exces.

Interesant este că inclusiv coaja de ou mărunțită este bună pentru câini, fiind o sursă naturală de calciu, dar ar trebui administrată doar cu acordul unui veterinar.

Beneficiile reale pentru sănătatea câinilor

Ouăle sunt benefice pentru blană (devine mai strălucitoare), piele și ajută la dezvoltarea musculară, mai ales în cazul câinilor activi. În plus, sunt o sursă excelentă de energie naturală și susțin o imunitate mai bună în fața bolilor. Un alt aspect de luat în considerare este faptul că ouăle sunt ușor de digerat de către majoritatea câinilor.

Precauții și recomandări

Chiar dacă ouăle sunt, în general, sigure și sănătoase, nu sunt indicate pentru toți câinii. Patrupedele cu alergii alimentare sau colesterol mărit ar trebui evaluate de către un medic veterinar înainte de a le da ouă. De asemenea, nu pune sare, ulei sau alte condimente când le prepari. Dacă observi orice reacție adversă, cum ar fi probleme digestive, mâncărimi ale pielii sau letargie, consultă un specialist.

Oul în alimentația câinelui are beneficii semnificative pentru sănătatea lui. Cu un conținut nutritiv bogat și un gust adorat de majoritatea patrupedelor, oul se dovedește a fi nu doar un aliment sigur, ci și valoros pentru o viață lungă. Așa că, data viitoare când mergi la supermarket, pune ouă în coș nu doar pentru tine, ci și pentru cel mai bun prieten necuvântător.

@thedognutritionist This very humble ingredient is great for muscle, skin, and coat health and most dogs love them. Shell and all! Check out the video on my page for my eggshell powder recipe. 2–3 times a week is ideal for most dogs, raw or cooked. Small dogs: ½ an egg Medium dogs: 1 egg Large dogs: up to 2 eggs Cam ♬ original sound – The Dog Nutritionist