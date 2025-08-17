Câinii ne sunt mai mult decât prieteni. Noile studii susțin că sunt gardienii sănătății noastre și aliați în prevenirea bolilor

De secole, câinii sunt considerați cei mai buni prieteni ai omului, însă noile cercetări arată că rolul lor depășește cu mult compania și afecțiunea pe care ne-o oferă. Un studiu publicat în prestigioasa revistă Science, realizat de două cercetătoare de la Universitatea din Virginia, demonstrează că aceste animale pot funcționa ca adevărate „santinele” ale sănătății noastre. Contactul lor strâns cu mediul în care trăim și sensibilitatea la factori externi previn apariția unor epidemii și chiar pot semnala pericole invizibile pentru oameni.

Câinii și oamenii, expuși la aceleași riscuri

Viața într-un spațiu urban dezvăluie o realitate importantă: atât câinii, cât și oamenii sunt expuși zilnic la aceiași agenți patogeni, poluanți și factori de risc. Prin simplul fapt că trăiesc lângă noi, câinii pot avea simptome similare, adesea chiar mai devreme decât noi. Această vulnerabilitate devine, paradoxal, un avantaj: dacă învățăm să monitorizăm sănătatea animalelor noastre, putem identifica din timp posibile pericole care ne afectează și pe noi.

Un exemplu elocvent este cazul din 2007, când o substanță toxică prezentă în hrana destinată câinilor a provocat insuficiență renală la numeroase animale. Același tip de hrană a fost folosit ulterior pentru păsări de curte, iar problema s-a răsfrânt și asupra sănătății oamenilor. Doar după ce impactul a fost observat la animale, autoritățile au luat măsuri drastice pentru a opri răspândirea contaminării.

Cercetătoarele Courtney L. Sexton și Audrey Ruple susțin un program de „santinelă” integrat în rețeaua veterinară, care să colecteze date și să monitorizeze permanent starea de sănătate a animalelor de companie. Acest tip de sistem ar permite detectarea rapidă a unor riscuri precum epidemii, contaminări chimice sau poluări, oferind o avertizare timpurie pentru oameni.

„Putem face mai repede asocieri între impactul asupra mediului și efectele asupra sănătății analizând cazul animalelor”, explică Sexton.

Totodată, cercetătoarea atrage atenția asupra igienei: apropierea excesivă dintre câini și oameni, cum ar fi dormitul în același pat sau linsul feței, facilitează transmiterea unor paraziți sau infecții. Deși multe boli nu se transmit direct între specii, vectorii precum căpușele rămân un pericol real, scrie La Nacion.

Conceptul „One Health”

Această viziune se înscrie în filosofia „One Health” („O singură sănătate”), un principiu recunoscut la nivel internațional care subliniază interdependența dintre sănătatea oamenilor, a animalelor și a mediului înconjurător. Protejarea ecosistemului și monitorizarea atentă a animalelor înseamnă, implicit, protejarea propriei noastre sănătăți.

Simțul olfactiv al câinilor, o „armă biologică” unică

Dincolo de rolul lor de avertizare timpurie, câinii dețin un atu impresionant: simțul olfactiv. Studiile au demonstrat că animalele pot detecta mirosuri imperceptibile pentru oameni, asociate cu anumite afecțiuni grave. Câinii au fost deja antrenați să identifice diverse tipuri de cancer, infecții precum malaria sau coronavirusul, dar și boli neurodegenerative precum Parkinson.

Organizația britanică Medical Detection Dogs a reușit să instruiască animale capabile să recunoască 28 de boli diferite prin miros. Astfel, câinii nu doar acompaniază viața noastră, dar sunt și parteneri de nădejde ai medicilor în procesul de diagnosticare precoce.

De la prieten la salvator

Câinii nu mai sunt doar prieteni devotați și protectori ai locuinței. Ei devin, prin sensibilitatea și legătura strânsă cu oamenii, adevărați gardieni ai sănătății noastre. Cercetările arată că viitorul medicinei preventive ar putea depinde de o colaborare mai strânsă între medici, veterinari și aceste animale extraordinare.