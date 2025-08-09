Ce îi determină pe câini să muște? Știința are noi informații despre comportamentul animalelor / 6 motive care transformă orice câine într-un pericol

Agresivitatea câinilor este una dintre cele mai controversate și sensibile teme pentru iubitorii de animale. Lipsa de informații corecte poate avea consecințe dramatice: de la abandon până la interzicerea anumitor rase. De ce devin animalele de companie agresive? Iată ce spun oamenii de știință. Cercetările Universității din Helsinki dezvăluie factorii ce contribuie la apariția agresivității și oferă metode pentru reducerea acestui risc.

Agresivitate sau reactivitate? Diferența contează

Primul pas este să facem diferența între un câine agresiv și unul reactiv. Comportamentul agresiv presupune intenția de a răni: mârâit amenințător, pocnit, mușcătură. Reactivitatea, în schimb, este adesea un răspuns la un stimul puternic, precum frica, surpriza sau un alt patruped care se apropie.

În studiul finlandez, oamenii de știință au considerat agresivi câinii care încercau frecvent sau ocazional să muște o persoană sau care manifestau constant mârâit defensiv, scrie American Kennel Club.

Ce factori cresc riscul de agresivitate

Analizând datele obținute de la peste 9.000 de câini, specialiștii au identificat câțiva indicatori majori:

Frica

Câinii fricoși sunt de până la cinci ori mai predispuși la comportamente agresive. Frica acționează ca un declanșator direct: animalul atacă pentru a-și crea un sentiment de siguranță.

Durerea și afecțiunile medicale

Probleme precum displazia de șold, artrita sau rănile netratate amplifică iritabilitatea și pot provoca reacții agresive chiar și la câinii liniștiți.

Vârsta înaintată

Câinii bătrâni au o probabilitate mai mare să devină agresivi. Motivul? Durerea cronică, pierderea auzului sau a vederii fac interacțiunile umane mai înfricoșătoare.

Sexul

Masculii sunt, în medie, mai predispuși la comportamente agresive decât femelele, deși literatura de specialitate nu este unanimă în această privință.

Dimensiunea

Surprinzător, câinii de talie mică au manifestat mai des comportamente agresive decât cei medii sau mari. Potrivit cercetătorilor, talia mică vine adesea la pachet cu mai multă nesiguranță și, implicit, reacții defensive rapide.

Mediul de viață și experiența stăpânului

Câinii crescuți singuri, fără alți companioni canini, sau cei care aparțin unor stăpâni fără experiență sunt mai predispuși la agresivitate. Socializarea insuficientă și lipsa dresajului consecvent le influențează comportamenul.

De ce contează acești factori

Studiul subliniază că există atât componente genetice, cât și factori de mediu. Predispoziția poate fi moștenită, dar experiențele de viață ale câinelui (modul în care este crescut, dresat și socializat) amplifică sau diminuează acest risc.

Profesorul Hannes Lohi, coordonatorul cercetării, atrage atenția că în cazul câinilor mici, agresivitatea poate fi o strategie de apărare. În plus, aceștia sunt adesea mai puțin dresați, pentru că proprietarii îi percep „mai puțin periculoși”.

Cum previi comportamentul agresiv la animale

Socializarea timpurie

Un cățel expus treptat la oameni, alte animale, zgomote și medii variate va fi mult mai puțin predispus la agresivitate. Primele luni de viață sunt cruciale.

Dresaj pozitiv și consecvență

Utilizarea metodelor blânde, bazate pe recompensă, ajută la construirea încrederii și reduce stresul. Consecvența regulilor este la fel de importantă.

Observarea și identificarea cauzelor

Dacă apar semne de agresivitate, notează contextul: când, unde și în prezența cui se manifestă comportamentul. Uneori, cauza este o problemă medicală ascunsă.

Consult profesional

Nu ezita să apelezi la medicul veterinar și la un specialist în comportament canin pentru planuri personalizate de corectare a agresivității câinelui.