STUDIU | Dacă îi spui câinelui tău că îl iubești, ritmul cardiac îi crește cu 46%, susțin cercetătorii

Pentru majoritatea stăpânilor de câini, legătura cu animalul de companie este un lucru intuitiv și de necontestat. Dar un studiu aduce dovezi că iubirea este percepută și trăită de ambele părți. Câinii nu doar că ne recunosc emoțiile, dar reacționează fizic la declarațiile noastre de afecțiune.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Experimentul care demonstrează că un „Te iubesc” are un impact real asupra câinilor

Un studiu realizat de Canine Cottages a analizat cum reacționează corpul câinilor la afecțiunea stăpânilor. Patru câini au fost monitorizați o săptămână cu ajutorul unor zgărzi dotate cu senzori care înregistrau ritmul cardiac. În repaus, câinii aveau o medie de 67 de bătăi pe minut, dar când stăpânii le spuneau „Te iubesc”, ritmul cardiac creștea brusc cu până la 46%, ajungând la 98 bpm.

Cum răspund câinii la îmbrățișări și apropiere fizică

Studiul a evidențiat și un efect opus, la fel de puternic: relaxarea. Când câinii erau ținuți în brațe sau se cuibăreau lângă stăpâni, ritmul cardiac scădea în medie cu 23%, coborând la 52 bpm, scrie People.

„Este uimitor să vezi cum reacționează inima unui câine la afecțiunea stăpânului”, a declarat Shannon Keary, reprezentant Canine Cottages.

Potrivit cercetării, câinii își manifestă dragostea într-o varietate de moduri. Printre cele mai frecvente semne de afecțiune se numără:

linsul sau sărutul ca formă de apropiere;

saluturile la revenirea acasă;

împărțirea jucăriilor preferate, un semn de generozitate și încredere;

cerșitul subtil (sau nu), ca o formă de conectare;

arătarea burții, un gest de vulnerabilitate și loialitate;

distrugerea obiectelor, interpretată uneori ca dor intens de stăpân.

Și oamenii reacționează fizic la iubirea canină

Studiul a arătat nu doar ce simt câinii, ci și cum reacționează corpul uman în prezența lor. Ritmul cardiac al stăpânilor crește cu aproximativ 10% atunci când își privesc sau îmbrățișează câinii.

Cercetările arată că interacțiunea cu animalele, în special cu câinii, stimulează eliberarea de oxitocină, cunoscută și ca „hormonul iubirii”. Este același hormon implicat în legăturile sociale și emoționale dintre oameni.

Beneficiile deținerii unui câine

Conform CDC (Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor), deținerea unui câine are beneficii multiple pentru sănătatea fizică și mentală:

reducerea tensiunii arteriale;

scăderea nivelului de colesterol și trigliceride;

reducerea anxietății și singurătății;

îmbunătățirea stării generale de bine;

creșterea activității fizice și a socializării.

Ohio State University susține chiar că, în cazul copiilor, prezența unui câine dezvoltă empatia și reduce anxietatea.

Deși majoritatea stăpânilor de câini nu au nevoie de studii ca să știe cât de puternică este legătura cu patrupedul lor, este reconfortant să vedem că știința susține ce inimile noastre simt deja: câinii ne iubesc și simt iubirea noastră.

Cum să-i arăți câinelui tău cât de mult îl iubești

Spune-i „Te iubesc” mai des, chiar funcționează.

Petrece timp cu el, în special momente liniștite.

Oferă-i recompense și plimbări, dar mai ales atenție sinceră.

Implică-te activ în jocurile și rutina lui.

Creează un spațiu sigur și cald, în care să se simtă protejat.

Indiferent de cât de mult lucrezi, cât de ocupată e viața sau cât de scurt pare timpul pe care îl petreci cu el, pentru câinele tău fiecare gest contează. Fiecare „Te iubesc” spus din inimă lasă o amprentă asupra inimii sale la propriu.