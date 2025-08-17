Oamenii de știință au o nouă dovadă despre cât de inteligent este câinele tău: Te ascultă și înțelege mai multe cuvinte decât crezi

Câinii sunt, de secole, companioni de încredere, iar legătura dintre ei și oameni a stârnit mereu curiozitatea cercetătorilor. Un studiu nou arată că aceste animale de companie nu doar că reacționează la intonația noastră, dar au și capacitatea de a ne „asculta” și de a extrage informații relevante chiar și dintr-un discurs care, în aparență, nu li se adresează direct.

Cum reușesc câinii să înțeleagă oamenii

Cercetarea, condusă de profesorul David Reby la Universitatea din Sussex, a arătat că patrupedele recunosc cuvinte importante pentru ele, cum ar fi propriul nume, chiar dacă sunt rostite pe un ton neutru și integrate într-o propoziție lipsită de semnificație pentru contextul lor.

Altfel spus, câinii pot filtra un „flux monoton” de vorbire pentru a detecta fragmente cheie, un proces similar cu modul în care oamenii își recunosc numele într-o mulțime zgomotoasă.

Potrivit lui Reby, această abilitate ar putea fi rezultatul a mii de ani de domesticire, însă pentru a înțelege dacă este unică speciei canine, vor fi necesare studii comparative cu lupi sau alte animale sălbatice, notează BBC.

Rolul intonației

De obicei, stăpânii se adresează câinilor pe un ton afectuos, melodios, asemănător cu cel folosit pentru un copil mic. Această intonație este eficientă, iar câinii o recunosc ca fiind un semnal că vorbești cu ei. Însă studiul a vrut să verifice dacă patrupedele depind exclusiv de acest tip de voce sau dacă pot să își recunoască numele și când este rostit neutru, într-o frază banală.

Dr. Holly Root-Gutteridge, cercetătoare postdoctorală la Universitatea din Lincoln și coautoare a studiului, a explicat: „Rezultatele demonstrează că patrupedele nu se bazează doar pe tonul jucăuș cu care le vorbim, ci chiar înțeleg semnificația anumitor cuvinte. Ei știu că atunci când le rostim numele, intenționăm să le atragem atenția”.

Cum a fost realizat experimentul

Pentru date concludente, cercetătorii au lucrat cu aproximativ 50 de câini din rase variate, de la micii Dachshund până la impunătorii St. Bernard. Fiecare animal a fost expus la diferite tipuri de vorbire, unele rostite cu intonația obișnuită de „baby-talk”, altele pe un ton complet neutru.

Rezultatele au arătat că, indiferent de vocea folosită, animalele erau capabile să reacționeze când își auzeau numele sau un cuvânt pe care îl asociau cu ele. Adică patrupedele procesează limbajul uman la un nivel mult mai avansat decât se credea anterior.

Ce urmează pentru cercetători

Oamenii de știință vor să stabilească vârsta la care puii încep să devină receptivi la limbajul uman. Înțelegerea acestui aspect ar putea ajuta la perfecționarea metodelor de dresaj și la optimizarea modului în care oamenii comunică cu câinii încă din primele luni de viață.

Profesorul Reby susține că e importantă extinderea studiilor și asupra altor specii, pentru a înțelege dacă această abilitate este rezultatul domesticirii sau dacă există baze neurologice mai vechi, moștenite din strămoși sălbatici.

Studiul demonstrează că legătura dintre câini și oameni înseamnă mai mult decât simpla reacție la tonul vocii. Patrupedele nu doar că „ascultă”, ci și înțeleg și selectează informații din vorbirea noastră, confirmând rolul lor de parteneri inteligenți.