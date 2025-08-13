VIDEO | Podiumul mondial strălucește în culorile României. O tânăra din Cluj și câinele său cuceresc aurul la cel mai important concurs canin al anului / Mesajul postat de Alexandra Ambruș după victorie

Performanță remarcabilă pentru România la cel mai prestigios eveniment chinologic al anului 2025! Alexandra Ambruș, o tânără pasionată de dresaj și prezentare canină din Cluj-Napoca, a câștigat marele premiu la categoria juniori a Campionatului Mondial Canin de la Helsinki, alături de Ciobănescul său german în miniatură.

Alexandra Ambruș a câștigat Campionatul Mondial din Helsinki

Alexandra Ambruș a primit titlul de „Cel mai bun dresor junior din lume”, iar marele trofeu vine după ani de muncă, antrenamente intense și o legătură aparte cu partenerul său canin.

Dublă recunoaștere internațională

În cadrul competiției de la Helsinki au fost premiați și câinii adulți, titlul de „Cel mai frumos câine adult din lume” revenindu-i unui Basset Griffon din Croația. Însă la categoria juniori, victoria Alexandrei și a patrupedului său a atras atenția nu doar prin frumusețea câinelui, ci și prin măiestria cu care a fost prezentat în ring.

Pe lângă trofeul de la Helsinki, Alexandra a reușit recent să obțină și locul 3 în competiția Supreme Junior Handling de la renumitele Split 4 Summer Night Dog Shows 2025, una dintre cele mai importante serii de expoziții canine din Europa.

Mesajul emoționant al campioanei

După succesul din Finlanda, Alexandra a publicat pe rețelele sociale un mesaj emoționant, mărturisind că este greu de exprimat în cuvinte ce simte.

„În viață, să crești și să devii mai bun este aproape imposibil fără prieteni alături. Mă consider extrem de norocoasă să am lângă mine oameni minunați care mă ghidează, mă sfătuiesc și mă sprijină în toate ideile mele trăsnite”, a scris ea.

Tânăra le-a mulțumit arbitrilor care i-au apreciat munca – Thomas Wastiaux și Anastasia Paunovic – pentru încrederea și încurajările oferite. Un gând aparte a fost îndreptat către Louis, câinele cu care a concurat și cu care a format o echipă excepțională.

Alexandra a evidențiat rolul lui Kacper Piotrowski, persoana care i l-a încredințat pe Louis și care a sprijinit-o în tot parcursul competițional. De asemenea, a mulțumit Clubului Chinologic Maghiar pentru organizarea taberei de pregătire în junior handling, o experiență care i-a oferit cunoștințe și antrenamente înaintea marilor competiții.

Familia – cel mai important sprijin

În postarea sa, Alexandra a menționat și familia, în special pe tatăl său, Ambrus Botond, pe care îl consideră principalul mentor și susținător:„Nimic nu ar fi fost posibil fără tine, fără sprijinul și lecțiile tale”, a transmis ea.

Lista de mulțumiri a inclus și Asociația Chinologică Română – Romanian Kennel Club pentru încrederea acordată, precum și un grup impresionant de antrenori și mentori internaționali: Attila Schlosser, Olka Tibay, Norbert Tamás Tibay, Javier Gonzalez Mendikote, Andra Sîrbu, Mădălina Florea, Carla Ivančić, David Osorio Romero, Zsuzsa Dobai, Dominika Wiśniewska și mulți alții.