Reciclezi, iar pisicile străzii mănâncă: Proiectul ecologic care schimbă viața felinelor din București / 10 noi automate de hrană pentru pisici, instalate în Capitală (VIDEO)

Rețeaua de automate inteligente de hrană pentru pisici, care face parte dintr-un proiect ecologic, se extinde în București. Proiectul demarat la începutul acestui an continuă cu încă 10 dispozitive inteligente instalate în Capitală.

Primele 2 aparate din noua serie au fost inaugurate în cadrul Muzeul Satului, care are în grijă peste 50 de pisici comunitare. Automatele funcționează pe bază de panouri solare și eliberează hrană și apă atunci când sunt introduse recipiente reciclabile.

Eveniment de inaugurare a automatelor de hrană pentru pisici

Pets&Cats a fost prezent la Muzeul Satului, unde au fost inaugurate noile automate inteligente destinate pisicilor fără stăpân. La eveniment au vorbit managera Muzeului Satului, doamna conf. univ. dr. Paula Popoiu, cercetătoarea dr. Aurelia Cosma și actrița Carmen Tănase, ambasadoare a proiectului.

Două dintre pisicile muzeului, Crenguța și Liliana, au fost primele feline care au primit bobițe în urma reciclării efectuate de aparate.

Laura Fincu, fondatoarea Sanche Vet, a vorbit cu Pets&Cats despre importanța evenimentului:

„Asociația noastră, împreună cu primăria Capitalei și ASPA București, a instalat cinci automate la începutul anului și am văzut că cererea este uriașă. Numărul era insuficient, așadar am extins această gamă de tonomate cu încă 10.”

Numărul pisicilor comunitare, în creștere

Laura Fincu a notat că numărul pisicilor comunitare din capitală este mare și trebuie să primească grija corespunzătoare pentru a avea o viață calitativă.

„Trebuie să fim umani cu această categorie de animale vulnerabile, sunt victime ale violențelor și accidentelor. Acesta este primul pas pentru îngrijirea pisicilor comunitare.”

După ce au fost inaugurate noile automate, a avut loc un atelier de creație, unde copii și părinții au putut construi căsuțe din carton pentru pisicile muzeului. Atelierul a fost coordonat de Veronica Tulpan, manager proiect educational Sanche Vet.

„Suntem aici ca să ajutăm pisicile din muzeu. Am instalat două aparate pentru hrana pisicilor, care funcționează pe bază de pet-uri. Aici este un mic atelier pentru copii, iar căsuțele le vor lăsa aici, pentru pisici.”

Proiectul este realizat de Asociația Sache, în parteneriat cu RetuRO și ASPA, cu sprijinul ONG-ului american Greater Good Charities.

