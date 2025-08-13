Un nou studiu dezvăluie beneficiile surprinzătoare ale animalelor de companie. Modul misterios în care câinii își ajută stăpânii să scape de stres

Un nou studiu sugerează că prezența câinilor în viața oamenilor are un efect biologic mai puternic decât se credea până acum. Pe lângă beneficiile emoționale ale interacțiunii cu animalele, dovezile actuale indică o influență directă asupra mecanismelor fiziologice ale stresului.

Câinii sunt aliați biologici surprinzători în lupta cu stresul

Un sondaj realizat în 2022, pe 3.000 de adulți din Statele Unite, a arătat că peste o treime dintre respondenți se simt „complet copleșiți” de stres în cea mai mare parte a zilelor. Nivelurile ridicate de stres sunt asociate cu un risc crescut de boli grave, inclusiv cancer, afecțiuni cardiovasculare, tulburări autoimune și chiar demență.

Având în vedere că ritmul vieții moderne este puțin probabil să încetinească, soluțiile simple și eficiente pentru reducerea efectelor stresului devin o necesitate. Iar câinii joacă un rol surprinzător de important, scrie The Independent.

Ce știm până acum despre beneficiile câinilor

De-a lungul ultimelor patru decenii, zeci de studii au confirmat că animalele de companie, în special câinii, îi ajută pe oameni să se simtă mai relaxați. Nu e de mirare că tot mai mulți oameni se bazează pe câini de suport emoțional în viața de zi cu zi.

Datele statistice sunt impresionante: proprietarii de câini au un risc de deces cu 24% mai mic și șanse de patru ori mai mari să supraviețuiască cel puțin un an după un atac de cord. Aceste efecte nu pot fi explicate doar prin compania plăcută a animalului, ele indică un mecanism biologic complex.

Cum răspunde corpul la stres

Răspunsul organismului la stres implică două căi fiziologice principale:

Axa simpatoadrenală medulară (SAM) – răspunde rapid la amenințări, declanșând reflexul „luptă sau fugi” prin eliberarea adrenalinei. Aceasta generează un val de energie, pregătind corpul să acționeze. Nivelul de activitate al acestei căi poate fi măsurat prin enzima alfa-amilază.

Axa hipotalamo-hipofizo-adrenală (HPA) – răspunde mai lent, activând glandele suprarenale pentru a produce cortizol. Acest hormon ajută corpul să facă față amenințărilor persistente, care durează ore sau chiar zile.

În mod normal, după încheierea pericolului, ambele căi se calmează, iar organismul revine la starea inițială. Problemele apar atunci când stresul este cronic, iar acest mecanism începe să se deregleze.

Ce au descoperit oamenii de știință în studiul lor

Cercetătorii de la Institutul pentru Conexiunea Om–Animal din cadrul Universității din Denver au decis să investigheze simultan efectele câinilor asupra ambelor căi de răspuns la stres, nu doar asupra uneia singure, așa cum se făcea de obicei.

Au fost recrutați aproximativ 40 de proprietari de câini, supuși unui test de stres standard de 15 minute, care include vorbit în public și rezolvarea de calcule orale în fața unui grup de evaluatori rigizi.

Participanții au fost împărțiți aleatoriu în două grupuri: unii și-au adus câinii în laborator, alții i-au lăsat acasă. Au fost prelevate probe de sânge înainte, imediat după și la 45 de minute după test, pentru a măsura atât cortizolul (HPA), cât și alfa-amilaza (SAM).

Rezultate surprinzătoare

Așa cum era de așteptat, persoanele însoțite de câini au avut vârfuri mai mici de cortizol, semn că erau mai calme. Însă, în același timp, acestea au prezentat un vârf clar al nivelului de alfa-amilază, indicând că organismul lor era alert și pregătit să reacționeze.

În schimb, participanții fără câine nu au avut aproape deloc o creștere a alfa-amilazei, un fenomen ce poate semnala un răspuns dereglat la stres, frecvent întâlnit la persoanele cu stres cronic.

Această combinație de nivel moderat de cortizol și reacție sănătoasă a alfa-amilazei reprezintă un răspuns optim la stres: suficientă mobilizare pentru a face față situației, urmată de revenirea rapidă la calm.