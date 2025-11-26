UE spune stop cruzimii față de animale. Noul acord impune controale stricte, microcipare obligatorie și măsuri dure împotriva comerțului ilegal cu câini și pisici

Statele membre ale Uniunii Europene au ajuns la un acord în vederea stabilirii unui cadru legal pentru protejarea animalelor de companie. Noile măsuri vor crea standarde uniforme în blocul comunitar. Printre prioritățile pachetului legislativ al UE se numără combaterea comerțului ilegal.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Acord în UE pentru bunăstarea animalelor de companie

Normele stabilite de oficialii Uniunii Europene au scopul de a îmbunătăți bunăstarea animalelor de companie și de a preveni abuzurile. Acordul a fost anunțat marți, 25 noiembrie 2025, și include:

standarde uniforme pentru tratamentul și adăpostirea câinilor și pisicilor în Uniunea Europeană;

măsuri de urmărire a animalelor pentru combaterea comerțului ilegal;

microciparea și înregistrarea obligatorie a câinilor și pisicilor, scrie Politico.

Ministrul danez al agriculturii, Jacob Jensen, a precizat că acordul este fără precedent și „un pas important în direcția corectă pentru bunăstarea animalelor în Europa”.

Europarlamentara Veronika Vrecionova este de părere că regulile „vor îngreuna ascunderea operatorilor abuzivi și ilegali” și îi vor respinge pe „cei care văd animalele ca pe un mijloc de profit rapid”. Iar Tilly Metz, negociatoarea Verzilor, a precizat că blocul comunitar „inversează, în sfârșit, tendința de creștere a comerțului ilegal și face un pas important înainte”.

Măsurile sunt susținute de activiștii pentru drepturile animalelor. Potrivit Georgiei Diamantopoulou de la organizația Four Paws, acordul este „începutul sfârșitului comerțului ilegal cu câini și pisici în UE”.

Este de așteptat ca noile norme să aibă un impact puternic asupra modului în care animalele sunt tratate și comercializate în Uniunea Europeană.