Copii crescuți în pădure, printre cai, măgari și găini, departe de civilizație. Povestea familiei care a renunțat la lumea modernă pentru a-și construi un univers cu animale

O familie de cinci persoane a trăit în Italia, într-o cabană izolată în pădure, alături de cai, măgari și găini, folosind panouri solare și apă dintr-o fântână proprie și evitând conectarea la rețelele urbane. Autoritățile au intervenit și au separat copiii de părinții cu care locuiau în regiunea italiană Abruzzo. Instanța de judecată a motivat decizia prin „riscuri pentru integritatea fizică și mintală a copiilor” și lipsa condițiilor de viață normale.

O familie de cinci persoane trăia izolată în pădure, fără acces la curent electric și interacțiune socială

Viața familiei, cunoscută drept „Bimbi nel Bosco” („copiii din pădure”), s-a schimbat după ce instanța din L’Aquila a decis plasarea celor trei copii într-un centru de îngrijire administrat de o biserică. Părinții și micuții trăiau într-o cabană izolată din pădure, alături de cai, măgari și găini, folosind panouri solare și apă dintr-o fântână proprie și evitând conectarea la rețelele urbane, notează CNN.

„Am găsit recent casa noastră de vis pentru totdeauna. Energia locului fiind specială, aducem oameni să stea pentru vindecare și trezire, conectându-se cu sălbăticia, exterior și interior, consumând mâncare vegană organică, gătită și cultivată acasă”, notase pe blogul său Catherine Birmingham, mama copiilor.

Patrulele de poliție au fost trimise pentru preluarea minorilor, un băiat de opt ani și doi gemeni de șase, cărora le oferă asistență socială. Mama locuiește tot în același loc, iar părinților li s-a permis doar un contact limitat cu minorii, susține avocatul familiei.

Părinții, Nathan Trevallion (51 de ani), fost bucătar britanic, și Catherine Birmingham (45 de ani), australiancă, life coach și fost antrenor ecvestru, au fost criticați pentru condițiile dure în care își creșteau copiii.

Cuplul neagă acuzațiile

Instanța a explicat că familia trăia în „condiții precare, fără interacțiune socială, venituri fixe, toalete și fără frecventarea școlii de către copii”. Însă cuplul respinge acuzațiile și susține că situația materială este stabilă, iar alegerea stilului de viață reprezintă o opțiune personală.

Potrivit spuselor lor, s-au mutat în Italia atrași de peisaj, de comunitate și de posibilitatea de a duce o viață simplă, în afara mediului urban. Toată familia trăia într-o zonă împădurită, adoptând un regim vegan și o rutină orientată spre autosuficiență.

Avocatul lor a afirmat că locuința era încălzită cu sobe, alimentată cu panouri solare, iar apa era extrasă dintr-o fântână pentru a evita microplasticele. Toaleta, de tip compost și ecologică, se afla în curte.

„Pentru copiii noștri voiam o viață diferită și am decis să trăim în pădure. Vrem să fim aici, împreună cu ei și cu animalele noastre”, aau subliniat părinții.

Cazul a declanșat un scandal politic în Italia

Autoritățile au aflat de situația familiei în septembrie 2024, după ce toți cei cinci membri au fost internați pentru intoxicație după ce au consumat ciuperci sălbatice din pădure. Ulterior, serviciile sociale și forțele de ordine s-au deplasat la casa din pădure.

„Sunt fericiți, miros bine, sunt bine educați și bine hrăniți; de ce să rupem această legătură?”, a menționat tatăl copiilor.

Mama minorilor publicase fotografii cu familia și animalele, dar instanța a considerat că acestea încalcă intimitatea copiilor.

Premierul Giorgia Meloni a numit măsura „alarmantă”, iar Matteo Salvini a afirmat că „este rușinoasă decizia autorităților”.

„Este rușinos că statul este preocupat de educația privată și de alegerile personale a doi părinți care au găsit Italia ospitalieră și totuși le fură copiii”, a relatat Matteo Salvini.

Giuseppe Masciulli, primarul localității Palmoli, a condamnat scoaterea copiilor din familie: „Sunt tată și am fost profund șocat de situație”, adăugând că situația ar putea fi rezolvată dacă familia promite să respecte anumite cerințe, inclusiv reinstalarea apei curente și întâlniri săptămânale cu școala locală pentru a evalua progresul academic al copiilor.

Avocatul a dezvăluit că familia va face apel împotriva deciziei instanței.